Seguire la dieta mediterranea non richiede ore ai fornelli. Bastano alcune abitudini pratiche per portarla nella routine quotidiana.

Seguire la dieta mediterranea non richiede per forza lunghe ore in cucina né una spesa pianificata nei dettagli. Chi ha poco tempo, fa acquisti online o mangia spesso fuori casa può adottare questo modello alimentare. Spesso bastano alcune abitudini semplici: programmare gli acquisti, scegliere ingredienti versatili e combinare i cibi in modo equilibrato. In occasione della prima Giornata internazionale della dieta mediterranea, l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) invita a praticarla nella vita di tutti i giorni, senza farne un impegno difficile da mantenere. Laura Rossi, direttrice del reparto Alimentazione, Nutrizione e Salute dell’ISS, ha indicato cinque suggerimenti.

Fare la spesa con un piano

Il primo passo è evitare gli acquisti improvvisati. Prima di riempire il carrello, anche online, conviene controllare frigorifero e dispensa e stabilire alcuni pasti della settimana. La base della spesa dovrebbe essere composta da frutta e verdura, cereali preferibilmente integrali, legumi e olio d’oliva. Carne, pesce, uova e formaggi completano il quadro e vanno alternati tra loro. Una lista di prodotti abituali aiuta a fare la spesa più in fretta, ma non deve diventare rigida. Rossi consiglia di aggiornarla e di comprare solo le quantità che si useranno davvero, così da limitare gli sprechi.

Prodotti pronti, con qualche attenzione

Quando il tempo è poco, alcuni alimenti semplificano parecchio la preparazione dei pasti: legumi già cotti al naturale, verdure surgelate, insalate in busta e zuppe pronte. Anche gli hamburger vegetali possono essere una soluzione pratica, purché inseriti in un’alimentazione varia. La comodità non deve però far dimenticare la qualità nutrizionale. Conviene leggere le etichette, controllando soprattutto il contenuto di sale e i condimenti aggiunti, e rispettare le indicazioni di conservazione. Secondo Rossi, un alimento confezionato non è per questo di scarsa qualità nutrizionale.

Cucinare in anticipo e fuori casa

Non servono ricette elaborate per un pasto equilibrato. Pane integrale con hummus e pomodori, cous cous con ceci e verdure o pasta con lenticchie sono preparazioni semplici, adattabili a ciò che si ha in casa. La regola è combinare cereali, verdure e una fonte di proteine, cambiando ingredienti durante la settimana. Per condire si usa olio d’oliva e come bevanda abituale resta l’acqua, anche quella del rubinetto. Preparare più porzioni dello stesso piatto, come una zuppa di legumi o verdure cotte, permette di mangiare anche nei giorni seguenti. Ciò che non verrà consumato in fretta può essere congelato in porzioni, annotando la data sulla confezione. Anche in mensa, al bar o con la consegna a domicilio è possibile scegliere verdure e legumi e alternare le fonti proteiche. Rossi ricorda di ragionare sull’intera settimana: una giornata disorganizzata può capitare, e il pasto successivo è l’occasione per tornare alle proprie abitudini.