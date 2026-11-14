Il 16 novembre 2026 un convegno dedicato al modello alimentare mediterraneo, tra prospettive cliniche, motorie, culturali e psicologiche.

Il 16 novembre 2026 dalle ore 09:00 alle 18:00 si svolgerà un convegno organizzato da UniPegaso, dal titolo “La Nuova Dimensione della Dieta Mediterranea: Medicina, Tradizione, Sport e Benessere Psicologico”. L’iniziativa è promossa in occasione della Celebrazione del Patrimonio UNESCO della Dieta Mediterranea 2026.

L’evento si terrà in presenza presso la sede del Centro Direzionale di Napoli e sarà fruibile anche online. Il programma propone un confronto multidisciplinare sul modello mediterraneo, analizzato da più angolazioni: quella clinica, quella motoria, quella culturale e quella psicologica.

Un approccio che unisce discipline diverse

Il convegno affronta la dieta mediterranea non solo come regime alimentare, ma come insieme di pratiche legate alla tradizione, alla salute fisica e al benessere mentale. Medici, esperti di attività motoria e studiosi di psicologia sono chiamati a confrontarsi sugli stessi temi, con l’obiettivo di offrire una visione integrata del modello.

Come seguire la diretta

Chi non potrà partecipare di persona può seguire i lavori in diretta streaming sul canale YouTube dell’iniziativa, al seguente link: https:///watch?v=GIdaT1COwgA