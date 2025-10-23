Dieta mediterranea verde: come farla

Il regime mediterraneo è sicuramente il migliore, non solo ai fini della perdita di peso, ma anche per altri benefici che è in grado di dare. Per migliorare il benessere e avere un cervello giovane, la dieta mediterranea verde è sicuramente indicata. Proviamo a capire come funziona questo regime e gli alimenti ammessi.

Dieta mediterranea verde

Come ben si sa, la dieta mediterranea è il regime per eccellenza. Una dieta o meglio una filosofia di vita dai tanti benefici. Uno studio però ha fatto emergere anche i risultati della dieta mediterranea verde che mostra quanto sia veritiera e facile da seguire per chiunque.

In base a uno studio appena effettuato, consumare i piatti di questa dieta aiuterebbe a mantenere il cervello giovane e in attività. Uno studio effettuato da esperti e ricercatori che ha preso in esame sia soggetti in sovrappeso che obesità. Proprio da questo studio sono emersi alcuni dati.

Consumare dieta mediterranea verde significa limitare le porzioni di carne rossa e consumare invece diversi nutrienti come antiossidanti e polifenoli che derivano dal tè verde e dalle noci. Nei risultati effettuati, è stato evidenziato che coloro che seguivano il regime green avevano un cervello più sano e giovane.

Oltre ad avere il cervello più giovane, seguire un regime del genere comporta anche altri benefici come miglioramento della pressione e circolazione sanguigna. Contribuisce anche a una riduzione del peso e quindi del girovita considerando che si privilegiano alimenti a base vegetale.

Dieta mediterranea verde: menù

Per quanto riguarda la dieta mediterranea verde la base vegetale è pressoché simile a quella classica che tutti conoscono ma che non molti seguono. Si tratta di un regime green, quindi verde dal momento che si consumano molti più legumi al posto della carne.

In questo caso si va incontro a un consumo di alimenti che sono ricchi di polifenoli. Come menzionato, poc’anzi, il tè verde è assolutamente indicato da bere anche a colazione o dopo pranzo proprio per le sue proprietà curative e al tempo stesso dimagranti che depurative.

Sono ammessi nella dieta mediterranea verde alimenti del colore rosso e blu. In questa categoria rientrano sicuramente i mirtilli e il radicchio anche perché ricchi di antociani che riducono il processo di invecchiamento e quindi aiutano il cervello a essere giovane e sano a lungo.

Sono raccomandate una porzione di circa 30 grammi di noci da consumare sia a metà mattina ma anche nelle insalate. Le noci sono ricche di polifenoli e quindi adatte per una dieta del genere. Sono ammessi anche dei peccati di gola come un quadratino di cioccolato fondente.

Dieta mediterranea verde: integratore naturale

