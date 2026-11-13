Le strutture sanitarie italiane hanno attivato un vero scudo digitale per difendersi da hacker, grazie a team dedicati, tecnologie avanzate e piani di evacuazione.

Recenti attacchi informatici a supermercati e scuole hanno spinto il settore sanitario a intensificare la vigilanza. Il presidente della Federazione delle aziende sanitarie ed ospedaliere (Fiaso), Giuseppe Quintavalle, ha dichiarato che il sistema è allertato e pronto a fronteggiare eventuali intrusioni, rassicurando così la cittadinanza.

Questa prontezza non è scoppiata dal nulla: già durante la pandemia di Covid-19 le ASL hanno dovuto gestire attacchi informatici di notevole entità. Da allora la cybersicurezza è diventata una priorità istituzionale, con numerosi tentativi di intrusione che hanno spinto all’adozione di misure preventive concrete.

Strutture operative e protocolli di risposta

Le aziende sanitarie hanno organizzato dei Cyber team, unità operative specializzate nella difesa digitale. Questi gruppi operano su sistemi a doppio binario, cioè soluzioni che combinano infrastrutture networked e dispositivi isolati, riducendo drasticamente le possibilità di violazione. Ogni ospedale è inoltre dotato di gruppi di continuità (UPS) che garantiscono l’alimentazione elettrica ai dispositivi medici anche in caso di blackout.

Rilevatori manuali e protezione offline

Un esempio pratico è rappresentato dai refrigeratori per il sangue utilizzati in Francia: alcuni sensori funzionano in modalità stand-alone, non connessi alla rete, e quindi non vulnerabili agli attacchi esterni. Simili dispositivi manuali sono stati introdotti anche nelle ASL italiane, creando una vera linea di difesa a doppio binario.

Il personale riceve formazione specifica contro il phishing e altri tentativi di ingegneria sociale. In caso di intrusione, le strutture attivano piattaforme di alert 24 h capaci di bloccare immediatamente il flusso di dati compromessi.

Tecnologie iperconvergenti e monitoraggio proattivo

Molte ASL hanno adottato sistemi iperconvergenti, ossia piattaforme che integrano monitoraggio, analisi e risposta in un unico ambiente. Grazie all’intelligenza artificiale e al machine learning, questi strumenti analizzano in tempo reale il traffico di rete, identificano pattern anomali e attuano contromisure automatiche prima che l’attacco diventi critico.

Il risultato è un “monitoraggio dettagliato di tutti i dispositivi connessi” che consente di valutare sia le vulnerabilità di singoli apparecchi medicali sia quelle emergenti dal contesto di rete più ampio. Quando viene rilevata una minaccia, il sistema assicura la gestione dell’incidente e l’analisi preventiva dei rischi.

Il coordinamento con la Protezione Civile e le prefetture completa l’approccio: vengono definiti piani di evacuazione digitale e catene di comando chiare, analoghe a quelle operative per le emergenze fisiche. In questo modo la cybersicurezza diventa una responsabilità condivisa, capace di garantire continuità e sicurezza ai pazienti.