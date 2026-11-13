Vivi un momento di benessere con yoga, respirazione e rilassamento a Cascina Oremo

Nel ritmo frenetico della vita quotidiana, trovare spazi dedicati al benessere diventa una necessità. Lo yoga si presenta come pratica capace di unire movimento, respirazione e consapevolezza, favorendo il rilascio delle tensioni muscolari e la chiarezza mentale. Quando la disciplina si integra in un contesto naturale, l’effetto è ancora più profondo: il corpo ascolta il paesaggio, la mente si apre all’orizzonte. Cerca di sperimentare un momento di pausa rigenerante può significare trasformare una semplice giornata in una vera sessione di reset.

Cascina Oremo, struttura agricolo-turistica riconosciuta per le attività di agricoltura biologica e per l’accoglienza di eventi benessere, ha deciso di aprire le proprie porte a tutti coloro che desiderano avvicinarsi allo yoga. Dal 9 al 13 novembre, il sito organizza una serie di Open Day gratuiti, ideati per chi non ha mai praticato e per chi vuole approfondire la propria routine. Le proposte includono momenti di Hatha Yoga, esercizi di respirazione consapevole e sessioni di rilassamento guidato, tutte pensate per stimolare energia e concentrazione.

Programma degli Open Day: date, orari e focus delle lezioni

Le tre giornate previste offrono tre tipologie di esperienza, ciascuna con un obiettivo preciso. Il lunedì 9 novembre si parte con il Yoga Break & Reset, una pausa di 45 minuti volta a sciogliere tensioni al collo, spalle e schiena. Il martedì 10 novembre segue un appuntamento analogo, leggermente più breve, pensato per chi vuole inserire una micro-sessione nella pausa pranzo. Venerdì 13 novembre è dedicato al Zen Friday, una lezione serale di un’ora che combina posizioni di Hatha Yoga, respirazione profonda e rilassamento guidato, ideale per chiudere la settimana in modo equilibrato.

Lunedì 9 novembre – Yoga Break & Reset (12:45-13:30)

Durante questa prima sessione, il gruppo viene guidato attraverso una sequenza di asana mirate a distendere le spalle e la zona cervicale, seguite da esercizi di respirazione consapevole volti a eliminare lo stress mentale. La durata di 45 minuti è perfetta per chi ha poco tempo ma desidera una reale sensazione di leggerezza entro la pausa pranzo.

Martedì 10 novembre – Yoga Break & Reset (13:00-13:45)

Questo appuntamento riprende la struttura del giorno precedente, riducendo però il tempo a 45 minuti. L’obiettivo è fornire una “micro-pausa” efficace, con asana leggere e una breve fase di visualizzazione per potenziare la concentrazione sul lavoro pomeridiano.

Venerdì 13 novembre – Zen Friday (19:00-20:00)

La serata di chiusura prevede un percorso più completo: posizioni di Hatha Yoga per allungare la colonna vertebrale, esercizi di respirazione profonda per calmare il sistema nervoso e, infine, un rilassamento guidato che porta i partecipanti a uno stato di tranquillità profonda, favorendo un sonno più riposante.

Alessia Nenna: la guida della pratica

Le sessioni sono condotte da Alessia Nenna, insegnante certificata di yoga, facilitatrice di mindfulness e operatrice Reiki. La sua esperienza pluriennale spazia dalla formazione tradizionale in Italia a workshop internazionali, garantendo un approccio olistico che integra corpo, mente e spirito. Alessia enfatizza l’importanza di ascoltare le proprie sensazioni, adattando le posture alle esigenze di ciascun partecipante, anche a chi non ha mai messo piede su un tappetino.

Un percorso formativo completo

Il suo curriculum include il conseguimento della certificazione 200 ore RYT (Registered Yoga Teacher), corsi avanzati di respirazione consapevole e un percorso di Reiki di livello 2. Questo bagaglio le permette di creare sequenze equilibrate, dove la parte fisica dell’asana è sempre accompagnata da momenti di consapevolezza interiore.

Come iscriversi e cosa aspettarsi

Le iscrizioni sono aperte a tutti e non richiedono alcuna esperienza preliminare. Per partecipare basta visitare il sito , selezionare la sezione “Servizi” e compilare il modulo dedicato all’Open Day. I posti sono limitati, quindi è consigliato prenotare con anticipo. L’ambiente di Cascina Oremo è attrezzato con tappetini, coperte e props, così che ogni partecipante possa concentrarsi esclusivamente sulla pratica.

Consigli pratici per il giorno

Si raccomanda di indossare abiti comodi, portare una bottiglia d’acqua e arrivare almeno 10 minuti prima dell’inizio. Se è la prima volta, non preoccuparsi: Alessia adatterà gli esercizi alle proprie capacità e accompagnerà passo dopo passo, garantendo un’esperienza sicura e benefica.