Un flusso mestruale di due giorni rientra nei parametri FIGO, ma può nascondere squilibri ormonali o problemi uterini. Ecco come distinguere una variante normale da un segnale da approfondire e quali esami può prescrivere il ginecologo.

Un flusso mestruale che dura appena due giorni rientra nei parametri di normalità fissati dalla FIGO (International Federation of Gynecology and Obstetrics). Questo però non basta a escludere un problema. Mestruazioni così brevi, chiamate in termini medici ipomenorrea, possono essere una semplice caratteristica individuale oppure il segnale di uno squilibrio ormonale o di una condizione uterina. A fare la differenza sono la regolarità del ciclo, eventuali cambiamenti improvvisi e i sintomi che lo accompagnano.

I parametri FIGO per un ciclo fisiologico

Le linee guida internazionali danno alcuni riferimenti precisi. L’intervallo tra una mestruazione e l’altra è considerato normale se è compreso tra 24 e 38 giorni. Oltre i 38 giorni si parla di oligomenorrea. L’assenza completa di mestruazioni per almeno 90 giorni si chiama invece amenorrea.

Per la durata del sanguinamento c’è solo un limite massimo: un flusso fisiologico dura 8 giorni o meno. Se va oltre, il sanguinamento è considerato prolungato. Due giorni stanno quindi dentro il range sulla carta, ma il dato va letto insieme al quadro clinico complessivo.

Le cause fisiologiche delle mestruazioni brevi

In molti casi la spiegazione è innocua. Alcune donne hanno per natura cicli più corti e meno abbondanti. Succede soprattutto all’inizio della vita fertile, nell’adolescenza, e verso la fine, in perimenopausa.

Anche i contraccettivi ormonali incidono spesso sul flusso. Pillola, anello, cerotto, impianto o IUD ormonale possono ridurne sia la durata sia l’intensità.

Un terzo fattore è la perdita di peso, insieme allo stress fisico o emotivo. Possono frenare la secrezione di GnRH e, a cascata, quella di FSH e LH, con effetti sull’ovulazione.

Le condizioni patologiche da escludere

Altre cause richiedono invece una valutazione medica:

Anovulazione : se l’ovulazione non avviene, l’endometrio può non svilupparsi a sufficienza. Ne derivano mestruazioni scarse e irregolari.

: se l’ovulazione non avviene, l’endometrio può non svilupparsi a sufficienza. Ne derivano mestruazioni scarse e irregolari. Sindrome dell’ovaio policistico (PCOS) : le alterazioni ormonali croniche possono ridurre la frequenza e la durata del flusso.

: le alterazioni ormonali croniche possono ridurre la frequenza e la durata del flusso. Iperprolattinemia : livelli alti di prolattina, per esempio legati a un microadenoma ipofisario, possono inibire l’asse ipotalamo-ipofisi-ovaio.

: livelli alti di prolattina, per esempio legati a un microadenoma ipofisario, possono inibire l’asse ipotalamo-ipofisi-ovaio. Disfunzioni tiroidee : sia l’ipotiroidismo sia l’ipertiroidismo possono alterare il ciclo.

: sia l’ipotiroidismo sia l’ipertiroidismo possono alterare il ciclo. Endometriosi o aderenze intrauterine (sindrome di Asherman): riducono l’area di endometrio funzionale e possono causare mestruazioni brevissime.

(sindrome di Asherman): riducono l’area di endometrio funzionale e possono causare mestruazioni brevissime. Menopausa precoce o insufficienza ovarica primaria (POI): è una condizione rara nelle donne sotto i 40 anni.

I segnali che distinguono una variante normale da un campanello d’allarme

Un ciclo di due giorni non è per forza anomalo se soddisfa tre condizioni:

è regolare, con un ritmo mensile costante;

non è cambiato all’improvviso rispetto al passato;

non si accompagna a sterilità, dolore pelvico, galattorrea o segni di iperandrogenismo come acne e irsutismo.

In caso di dubbio conviene sempre consultare un medico. Il consulto è particolarmente indicato nelle situazioni seguenti:

il ciclo è sempre stato più lungo e si è accorciato di colpo;

c’è un problema di infertilità;

compaiono sintomi ormonali come acne, alopecia, vampate o irregolarità marcate;

si sospetta una gravidanza, perché un flusso di 1-2 giorni potrebbe essere in realtà una perdita da impianto;

ci sono stati di recente interventi sull’utero, come raschiamento, inserimento di uno IUD o parto, per il rischio di sinechie.

Gli esami che il ginecologo può prescrivere

Se il ciclo resta breve nel tempo, lo specialista può proporre alcuni accertamenti:

Ecografia transvaginale, per valutare utero, endometrio e ovaie. Dosaggi ormonali di FSH, LH, estradiolo, prolattina e AMH, da eseguire in giorni precisi del ciclo. Test di funzionalità tiroidea. Isteroscopia, se si sospettano aderenze uterine.

Prima della visita è utile annotare per qualche mese la data di inizio e la durata di ogni mestruazione. Conviene segnare anche eventuali sintomi associati e interventi uterini recenti. Sono proprio questi gli elementi su cui il ginecologo basa una valutazione personalizzata. E poiché alcuni esami ormonali vanno fatti in giorni specifici, sapere con precisione dove ci si trova nel ciclo aiuta a programmarli correttamente.