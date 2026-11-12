Quarantadue minuti al giorno di luce intensa possono tagliare il rischio di demenza: ecco come la scienza lo spiega.

Nel ritmo frenetico della vita moderna, gran parte delle ore si trascorre tra pareti di ufficio, ambienti domestici e luci artificiali. Questa abitudine non è priva di conseguenze: recenti ricerche suggeriscono che una maggiore esposizione alla luce naturale potrebbe rappresentare un vero e proprio fattore protettivo contro la demenza. L’interesse è cresciuto perché la luce, al di là della sua funzione di regolazione del sonno, potrebbe influire direttamente su processi neurodegenerativi ancora poco compresi.

Dettagli dello studio su più di 87.000 persone

Il progetto ha seguito 87.577 adulti di età variabile, tutti invitati a indossare per una settimana un dispositivo al polso dotato di sensore luminoso e accelerometro. Il sensore ha registrato l’intensità della luce a cui la retina è stata esposta sia di giorno che di notte, senza alterare le consuete attività dei partecipanti. Dopo un follow-up medio di 8,1 anni, sono stati identificati 741 nuovi casi di demenza attraverso i registri sanitari nazionali. L’analisi ha rivelato che chi ha vissuto una media di illuminamento superiore a 1.000 lux ha avuto un rischio ridotto del 16% rispetto a chi è rimasto sotto livelli più bassi.

Il ruolo dei 42 minuti a 5.000 lux

Un dato più specifico emerge dall’esame del tempo trascorso in condizioni di luce particolarmente intensa: i soggetti che hanno accumulato almeno 0,70 ore al giorno (circa 42 minuti) con un livello di illuminamento pari o superiore a 5.000 lux hanno mostrato una diminuzione del 17% del rischio di sviluppare demenza. Questo valore di soglia non rappresenta un limite rigido per tutti, ma indica una correlazione significativa tra esposizione luminosa prolungata e protezione cognitiva nella popolazione studiata.

Meccanismi biologici alla base del beneficio

La luce diurna è il principale segnale che sincronizza i ritmi circadiani, l’orologio interno che regola cicli di veglia-sonno, secrezione ormonale e funzioni metaboliche. Quando la luce colpisce la retina, l’ipotalamo riceve l’impulso e modula la produzione di melatonina, l’ormone che prepara il corpo al riposo. Disfunzioni di questo sistema sono state osservate in pazienti con demenza, suggerendo che un ritmo circadiano ben allineato possa contribuire alla salvaguardia delle funzioni cognitive. Analisi esplorative dello studio hanno inoltre indicato possibili mediatori nelle aree temporali mediali del cervello, sedi cruciali per la memoria, ma non è emerso un ruolo determinante della vitamina D.

Illuminazione interna vs esterna

Per contestualizzare i numeri, un tipico ufficio o una stanza domestica offrono tra 300 e 500 lux, mentre anche una giornata nuvolosa all’aperto può superare i 1.000 lux e una giornata limpida raggiunge facilmente i 5.000 lux o più. È quindi evidente che stare vicino a una lampada non equivale a ricevere la stessa quantità di luce che si ottiene uscendo all’esterno. Lo studio ha misurato l’intensità luminosa percepita dal sensore al polso, non l’esposizione ai raggi ultravioletti, quindi non incoraggia l’esposizione prolungata al sole senza protezione.

Strategie quotidiane per aumentare l’esposizione luminosa

Integrare più luce diurna nella routine non richiede cambi radicali. Alcune pratiche semplici includono: una breve camminata al mattino appena il sole sorge, per favorire la sincronizzazione dei ritmi; utilizzare la pausa pranzo per mangiare all’aperto o in spazi con ampie finestre; posizionare la postazione di lavoro vicino a una finestra, così da sfruttare al meglio la luce filtrata; fare commissioni o attività fisica a piedi nelle ore diurne, combinando movimento e esposizione luminosa; infine, ridurre gradualmente l’intensità delle luci domestiche nelle ore serali per evitare di interferire con la produzione di melatonina.