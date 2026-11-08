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8 Novembre 2026

Evento gratuito a Lucca su salute, alimentazione e inclusività

Il 11 novembre 2026 il Palazzetto dello Sport di Lucca ospita una festa dedicata a stili di vita sani, con tavoli tematici aperti a giovani e cittadini.

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Evento gratuito a Lucca su salute, alimentazione e inclusività

Il prossimo mercoledì 11 novembre 2026 il Palazzetto dello Sport di Lucca diventerà il punto di incontro per una manifestazione incentrata su stili di vita salutari. L’evento, intitolato “Tavoli di Vita: Scelte che Contano”, è promosso da ARCAT Toscana ODV e vuole offrire a giovani, scuole, associazioni e cittadinanza un palco per condividere esperienze e costruire nuovi modelli di comunità consapevoli. La partecipazione è totalmente gratuita e la registrazione preliminare è possibile tramite QR code o modulo online. L’accoglienza avrà inizio alle 08:30, con attività programmate fino alle 14:00.

Palazzetto dello Sport di Lucca, epicentro della Festa degli stili di vita

Situato in Via delle Tagliate, il Palazzetto è stato scelto per la sua capacità di accogliere fino a diverse centinaia di persone, garantendo spazi adeguati per lavori di gruppo. L’organizzazione ha voluto creare un ambiente privo di lezioni frontali, favorendo il confronto operativo tra i partecipanti. La struttura permette di allestire sedici tavoli di vita, ognuno dedicato a un tema specifico e guidato da facilitatori esperti. L’atmosfera informale è pensata per stimolare il dialogo, l’interazione e la co-creazione di soluzioni pratiche per le sfide quotidiane delle nuove generazioni.

Sedici tavoli di vita: tematiche affrontate dai partecipanti

Ogni tavolo rappresenta un focus su una problematica attuale, dalla alimentazione sostenibile alla gestione dello stress. Di seguito i principali ambiti trattati:

Alimentazione sostenibile

Il tavolo invita a riflettere su scelte alimentari a basso impatto ambientale, promuovendo prodotti locali, stagionali e a filiera corta. I partecipanti confrontano ricette, strategie di riduzione degli sprechi e pratiche di acquisto consapevole.

Attività motoria e sedentarietà

Questo spazio è dedicato a chi vuole contrastare la vita sedentaria, proponendo idee per integrare il movimento nella quotidianità: camminate urbane, sport collettivi e micro-esercizi da fare a scuola o in ufficio.

Salute mentale e gestione dello stress

Il benessere psicologico è al centro di questo tavolo, dove esperti e giovani condividono tecniche di mindfulness, gestione del tempo e strategie di supporto reciproco per affrontare le pressioni accademiche e sociali.

Uso critico del digitale

Qui si discute dell’impatto dei dispositivi elettronici sulla salute, con focus su digital detox, privacy e consumo consapevole di contenuti online. Vengono suggerite regole per un uso equilibrato della tecnologia.

Prevenzione di sostanze, alcol, fumo e azzardo

Il tavolo affronta i rischi legati a dipendenze di vario tipo, proponendo percorsi educativi, testimonianze dirette e campagne di sensibilizzazione per ridurre i comportamenti a rischio.

Tutela ambientale, inclusività e gestione dei conflitti

Ultimo segmento, ma non meno importante, esplora la connessione tra ambiente e benessere collettivo. Si discutono pratiche di riciclo, mobilità sostenibile e modalità per favorire l’inclusione di tutti i cittadini, anche in situazioni di conflitto.

Coinvolgimento giovanile, presentazione finale e momento conviviale

L’ultimo tavolo, dedicato alle scelte quotidiane per il benessere personale e collettivo, è coordinato direttamente dal Consiglio Comunale dei ragazzi di Lucca. Questo organo giovanile raccoglie le proposte emerse nei gruppi precedenti e le sintetizza in una presentazione plenaria. Dopo la condivisione dei risultati, viene offerto un rinfresco dove tutti i partecipanti possono continuare il dialogo in modo informale, consolidando relazioni e rafforzando la rete di cittadini attivi. L’evento si chiude così con un’immagine di comunità più coesa e consapevole dei propri stili di vita.