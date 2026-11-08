Il 11 novembre 2026 il Palazzetto dello Sport di Lucca ospita una festa dedicata a stili di vita sani, con tavoli tematici aperti a giovani e cittadini.

Il prossimo mercoledì 11 novembre 2026 il Palazzetto dello Sport di Lucca diventerà il punto di incontro per una manifestazione incentrata su stili di vita salutari. L’evento, intitolato “Tavoli di Vita: Scelte che Contano”, è promosso da ARCAT Toscana ODV e vuole offrire a giovani, scuole, associazioni e cittadinanza un palco per condividere esperienze e costruire nuovi modelli di comunità consapevoli. La partecipazione è totalmente gratuita e la registrazione preliminare è possibile tramite QR code o modulo online. L’accoglienza avrà inizio alle 08:30, con attività programmate fino alle 14:00.

Palazzetto dello Sport di Lucca, epicentro della Festa degli stili di vita

Situato in Via delle Tagliate, il Palazzetto è stato scelto per la sua capacità di accogliere fino a diverse centinaia di persone, garantendo spazi adeguati per lavori di gruppo. L’organizzazione ha voluto creare un ambiente privo di lezioni frontali, favorendo il confronto operativo tra i partecipanti. La struttura permette di allestire sedici tavoli di vita, ognuno dedicato a un tema specifico e guidato da facilitatori esperti. L’atmosfera informale è pensata per stimolare il dialogo, l’interazione e la co-creazione di soluzioni pratiche per le sfide quotidiane delle nuove generazioni.

Sedici tavoli di vita: tematiche affrontate dai partecipanti

Ogni tavolo rappresenta un focus su una problematica attuale, dalla alimentazione sostenibile alla gestione dello stress. Di seguito i principali ambiti trattati:

Alimentazione sostenibile

Il tavolo invita a riflettere su scelte alimentari a basso impatto ambientale, promuovendo prodotti locali, stagionali e a filiera corta. I partecipanti confrontano ricette, strategie di riduzione degli sprechi e pratiche di acquisto consapevole.

Attività motoria e sedentarietà

Questo spazio è dedicato a chi vuole contrastare la vita sedentaria, proponendo idee per integrare il movimento nella quotidianità: camminate urbane, sport collettivi e micro-esercizi da fare a scuola o in ufficio.

Salute mentale e gestione dello stress

Il benessere psicologico è al centro di questo tavolo, dove esperti e giovani condividono tecniche di mindfulness, gestione del tempo e strategie di supporto reciproco per affrontare le pressioni accademiche e sociali.

Uso critico del digitale

Qui si discute dell’impatto dei dispositivi elettronici sulla salute, con focus su digital detox, privacy e consumo consapevole di contenuti online. Vengono suggerite regole per un uso equilibrato della tecnologia.

Prevenzione di sostanze, alcol, fumo e azzardo

Il tavolo affronta i rischi legati a dipendenze di vario tipo, proponendo percorsi educativi, testimonianze dirette e campagne di sensibilizzazione per ridurre i comportamenti a rischio.

Tutela ambientale, inclusività e gestione dei conflitti

Ultimo segmento, ma non meno importante, esplora la connessione tra ambiente e benessere collettivo. Si discutono pratiche di riciclo, mobilità sostenibile e modalità per favorire l’inclusione di tutti i cittadini, anche in situazioni di conflitto.

Coinvolgimento giovanile, presentazione finale e momento conviviale

L’ultimo tavolo, dedicato alle scelte quotidiane per il benessere personale e collettivo, è coordinato direttamente dal Consiglio Comunale dei ragazzi di Lucca. Questo organo giovanile raccoglie le proposte emerse nei gruppi precedenti e le sintetizza in una presentazione plenaria. Dopo la condivisione dei risultati, viene offerto un rinfresco dove tutti i partecipanti possono continuare il dialogo in modo informale, consolidando relazioni e rafforzando la rete di cittadini attivi. L’evento si chiude così con un’immagine di comunità più coesa e consapevole dei propri stili di vita.