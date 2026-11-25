Con 651 casi tra ottobre 2025 e settembre 2026, l'Italia è il Paese Ue più colpito dal morbillo. Secondo l'Ecdc pesano la bassa copertura della seconda dose e i contagi tra neonati e giovani adulti.

L’Italia è il Paese dell’Unione europea con più casi di morbillo. Tra ottobre 2025 e settembre 2026 ha notificato 651 infezioni, il 28% dei 2.325 casi segnalati nei 30 Paesi dell’Ue e dello Spazio economico europeo. Lo rileva l’ultimo rapporto del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc).

L’incidenza italiana è di 11 casi per milione di abitanti, più del doppio della media europea, ferma a 5,1. Il rapporto indica anche il fattore principale dietro la circolazione del virus: nel 71,8% dei casi europei di cui si conosce lo stato vaccinale, la persona colpita non era vaccinata.

Italia prima per numero di contagi, Bulgaria per incidenza

Nella classifica per numero assoluto di infezioni, dopo l’Italia vengono la Bulgaria con 589 casi, la Romania con 268, la Spagna con 218 e la Francia con 139. Questi cinque Paesi raccolgono circa l’80% dei contagi registrati nell’area Ue/See.

Il quadro cambia se si rapportano i casi alla popolazione. In questo caso è la Bulgaria a registrare l’incidenza più alta, con 91,5 casi per milione. Seguono Lettonia (26,3), Romania (14,1) e Italia (11). Dei 2.325 casi complessivi, 2.030 hanno avuto una conferma di laboratorio.

Il picco di aprile 2026 e il calo da leggere con prudenza

In Italia l’andamento del 2026 ha avuto un picco netto in primavera. Gennaio si è chiuso con 89 casi. Le segnalazioni sono poi scese a 63 a febbraio e a 57 a marzo. Ad aprile sono salite bruscamente a 173.

Nei mesi successivi le notifiche sono diminuite: 88 a maggio, 51 a giugno, 33 a luglio, 20 ad agosto e 14 a settembre. Da gennaio a settembre 2026 il totale nazionale è di 588 casi.

L’Ecdc invita però alla cautela nel leggere la frenata degli ultimi mesi. Una parte della diminuzione potrebbe dipendere dai ritardi con cui i dati vengono trasmessi.

Neonati e ventenni, dove l’Italia supera di più la media europea

I bambini sotto l’anno di età hanno l’incidenza più elevata. In Italia arriva a 94,5 casi per milione, contro i 55,9 della media europea. Questa fascia è particolarmente esposta perché di solito non ha ancora raggiunto l’età prevista per la prima dose del vaccino. Il dato italiano è più alto della media anche tra uno e quattro anni: 41,6 casi per milione contro 28.

Lo scarto più marcato riguarda però i giovani adulti. Tra i 20 e i 29 anni l’incidenza italiana è di 24,1 casi per milione, quasi quattro volte il valore europeo di 6,1. È un segnale che il morbillo non resta confinato all’infanzia quando restano sacche di popolazione adulta senza copertura completa.

Sette malati su dieci senza vaccino

Il rapporto considera 2.068 casi europei per cui erano disponibili sia l’età sia lo stato vaccinale. Di questi:

1.484 persone , cioè il 71,8%, non erano vaccinate;

, cioè il 71,8%, non erano vaccinate; il 16,7% aveva ricevuto una sola dose;

il 9,2% ne aveva ricevute almeno due.

Tra i bambini da uno a quattro anni, 316 dei 444 casi con informazioni disponibili riguardavano bambini non vaccinati. Queste percentuali si riferiscono all’intera area Ue/See e non ai soli contagi avvenuti in Italia.

Seconda dose all’83%, lontana dalla soglia del 95%

Le stime Oms-Unicef riportate dall’Ecdc spiegano parte del problema italiano. Nel 2025 la copertura per la prima dose ha raggiunto il 95%. Quella per la seconda dose si è invece fermata all’83%, cioè 12 punti sotto il 95% raccomandato per eliminare il morbillo.

La copertura con due dosi è anche peggiorata rispetto al 2019, quando arrivava all’88%. Il ciclo completo, che garantisce la protezione piena, resta quindi il punto debole.

Il Ministero della Salute ha chiesto alle Regioni di rafforzare la sorveglianza epidemiologica e di recuperare le vaccinazioni mancate. Le priorità indicate sono tre: i giovani adulti non vaccinati, il completamento delle due dosi e un maggiore coinvolgimento di medici di famiglia e pediatri.

Per chi non sa se ha completato il ciclo, soprattutto nella fascia tra i 20 e i 29 anni, il medico di famiglia è il primo riferimento per verificare la propria situazione vaccinale. Per i figli, lo stesso controllo si può fare con il pediatra.