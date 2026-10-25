Un corso FAD di 50 ore per infermieri e pediatri, con 50 crediti ECM e moduli pratici su emergenze, psicologia e nutrizione.

Nel panorama sanitario attuale, la formazione continua rappresenta la pietra angolare per mantenere elevati standard di cura. Infermieri e infermieri pediatrici, chiamati a gestire casi complessi sia in ambito adulto che in quello infantile, devono costantemente aggiornare le proprie competenze cliniche, organizzative e relazionali. Per rispondere a questa esigenza, l’Associazione di Promozione Sociale Help ha lanciato il corso Maestri dell’assistenza, un percorso di apprendimento asincrono strutturato in 50 ore di studio, interamente fruibile online.

Struttura modulare, costi e crediti

Il programma è suddiviso in 19 moduli tematici, ciascuno pensato per fornire strumenti pratici e riferimenti teorici avanzati. Ogni modulo è corredato da scale di valutazione infermieristica riconosciute a livello nazionale, come la Morse Fall Scale o il Pediatric Early Warning Score (PEWS). Al termine del percorso, gli iscritti ricevono 50 crediti ECM, sufficienti a coprire circa un terzo del requisito triennale 2026-2028. Il costo complessivo è di 35 €, con una capienza limitata a 2 000 partecipanti, garantendo così ampio accesso ma allo stesso tempo un certo controllo sulla qualità dell’interazione.

I 19 moduli: contenuti chiave e strumenti operativi

I contenuti spaziano dalla revisione di anatomia e fisiologia (Modulo 3) alla gestione di emergenze sia adulte che pediatriche (Moduli 8 e 9). Moduli specifici come Assistenza al paziente pediatrico trattano crescita, vaccinazioni e comunicazione empatica con la famiglia, includendo scale come la FLACC per la valutazione del dolore nei bambini. Altri punti focali includono salute mentale (Modulo 12) con l’uso di strumenti quali il Hamilton Anxiety Rating Scale e il PHQ-9, e nutrizione e idratazione (Modulo 14) con la Mini Nutritional Assessment (MNA). Sono inoltre preveduti moduli su farmacologia sicura, qualità e ricerca infermieristica e tecnologie digitali, offrendo una panoramica completa delle competenze richieste al professionista moderno.

Approfondimento su sicurezza e rischio

Il Modulo 2 si concentra sulla sicurezza del paziente e sulla gestione del rischio, illustrando procedure per la prevenzione di eventi avversi e l’identificazione di criticità sia in ambiente ospedaliero che territoriale. Vengono presentate le scale Morse Fall e Braden, fondamentali per valutare il rischio di cadute e di lesioni da pressione. Il contenuto è integrato da esempi pratici e linee guida nazionali, consentendo ai partecipanti di tradurre rapidamente la teoria in azioni concrete.

Modalità di svolgimento, verifica e riconoscimento crediti

Il corso è erogato tramite una piattaforma e-learning dedicata, fruibile da qualsiasi dispositivo connesso a Internet. Dopo la registrazione (costo 35 €) i partecipanti accedono al materiale in formato PDF scaricabile, organizzato per moduli. La verifica finale consiste in un questionario a risposta multipla con doppia randomizzazione, garantendo l’imparzialità della valutazione. Una volta superata la prova, il provider invia automaticamente i 50 crediti al profilo Co.Ge.A.P.S. dell’utente, rispettando le linee guida dell’Agenas.

In sintesi, Maestri dell’assistenza rappresenta un’opportunità concreta per infermieri e infermieri pediatrici che desiderano aggiornare le proprie competenze, acquisire crediti ECM rilevanti e migliorare la qualità dell’assistenza offerta sia in ambito ospedaliero sia territoriale.