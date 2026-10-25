Una firma di 67 metaboliti plasmatici rivela il vero potere protettivo della dieta mediterranea sulla longevità.

Per decenni la valutazione dell’aderenza a un regime alimentare è stata affidata a questionari di autogiudizio, strumenti noti per le loro imprecisioni dovute a dimenticanze, stime di porzioni errate o desiderio di apparire più salutari. Questo approccio soggettivo ha limitato la capacità di quantificare con precisione l’impatto reale degli alimenti sulla salute a lungo termine.

Un gruppo di ricercatori ha quindi introdotto una metodologia basata sulla metabolomica, analizzando il sangue di migliaia di partecipanti per individuare una firma di 67 composti chimici derivanti dal consumo tipico della dieta mediterranea. Il risultato è una misura oggettiva, libera dalle distorsioni dei questionari, che cattura ciò che l’organismo ha effettivamente assorbito e trasformato.

La firma di 67 metaboliti plasmatici

La firma comprende una varietà di molecole, dalle acidi grassi mono- e polinsaturi provenienti da olio d’oliva e pesce, ai polifenoli della frutta, della verdura e dei legumi, fino a specifici derivati amminoacidici e a prodotti del microbiota intestinale. Questi metaboliti interagiscono tra loro creando un ambiente biologico meno favorevole all’infiammazione, all’ossidazione cellulare e alla resistenza all’insulina.

Classi di composti individuati

Tra i 67 biomarcatori, si distinguono tre gruppi principali: (1) lipidi salutari, in particolare oleocantale e EPA/DHA; (2) fenoli metabolizzati, come la tirosolo-conjugata e l’acido ferulico, noti per le loro proprietà antiossidanti; (3) metaboliti microbiotici, inclusi acidi grassi a catena corta che modulano la risposta immunitaria. La presenza simultanea di questi elementi suggerisce un’azione sinergica capace di contrastare le principali patologie croniche.

Impatto sulla mortalità: dati concreti

Lo studio longitudinal ha seguito i partecipanti per più di un decennio, registrando decessi per tutte le cause. Coloro che si collocavano nel terzile più alto della firma metabolomica presentavano un rischio di mortalità ridotto del 23% rispetto ai soggetti con livelli più bassi. Inoltre, ogni aumento di una deviazione standard nella concentrazione dei biomarcatori era associato a una diminuzione del 19% del rischio di morte. Questi risultati sono stati ottenuti dopo aver controllato fattori come età, sesso, fumo e attività fisica.

Validazione in coorti internazionali

Per verificare la robustezza del legame, la stessa firma è stata testata in tre grandi studi statunitensi, che hanno coinvolto più di 12.000 individui. Anche in questi gruppi, la comparsa di alti livelli dei 67 metaboliti era associata a un hazard ratio di 0,77, confermando una riduzione del 23% della mortalità rispetto ai partecipanti con i valori più bassi. Il trend rimaneva statisticamente significativo (p-trend < 0,001), dimostrando che l'associazione non è limitata a una singola popolazione geografica.

La misurazione metabolomica offre una metrica biologica affidabile per valutare l’effetto protettivo della dieta mediterranea sulla longevità. Essa supera i tradizionali questionari, fornisce una valutazione quantitativa dei benefici nutrizionali e appare valida su diversi contesti popolazionali, aprendo la strada a future strategie di prevenzione basate su biomarcatori reali.