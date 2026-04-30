Previdenza e welfare per farmacisti: convegno Enpaf a Cosmofarma 2026

La professione farmacista sta vivendo una fase di trasformazione significativa: dall’ampliamento dei servizi erogati in farmacia ai nuovi modelli organizzativi, fino a sfide demografiche che richiedono una visione di lungo periodo. In questo contesto il tema della previdenza e del welfare professionale emerge come elemento strategico per garantire stabilità e continuità alle carriere.

Per fare il punto su queste questioni l’Ente nazionale di previdenza e di assistenza dei farmacisti (ENPAF) promuove il convegno “Essere previdenti. Il primo investimento sulla propria professione“, in programma venerdì 8 maggio 2026, dalle ore 15 alle 16, presso la Sala Bolero di Cosmofarma. L’incontro è pensato sia per chi è già affermato sia per i giovani professionisti che guardano al futuro con esigenze diverse rispetto al passato.

Perché la previdenza è cruciale oggi

Nella farmacia moderna la semplice dispensazione non basta più: crescono i servizi sanitari, le attività di consulenza e le responsabilità manageriali. In questo scenario la sostenibilità delle carriere non dipende solo dal lavoro quotidiano ma anche da una progettazione previdenziale consapevole. Il convegno vuole spiegare come strumenti contributivi e misure assistenziali possano diventare una vera rete di sicurezza professionale, capace di proteggere il reddito e la qualità della vita nel tempo.

Le sfide strutturali e il ruolo delle normative

Tra i fattori che rendono urgente una riorganizzazione previdenziale ci sono il calo demografico, i cambiamenti normativi e l’evoluzione dei modelli organizzativi. Nel dibattito saranno affrontati i riflessi economici di queste dinamiche grazie all’intervento di esperti, con l’obiettivo di offrire strumenti concreti e scenari realistici per i professionisti.

Strumenti e temi al centro del convegno

L’incontro illustrerà le principali iniziative e opportunità pensate dall’ENPAF per gli iscritti: dalle soluzioni previdenziali tradizionali alle misure di welfare integrato, passando per le attività di sostegno alla genitorialità e le azioni dedicate ai giovani farmacisti. L’intento è offrire una panoramica che consenta a ciascun professionista di valutare il proprio piano di protezione personale e familiare.

Cosa si intende per welfare integrato

Con welfare integrato si indicano quei servizi aggiuntivi che completano la copertura previdenziale, come assistenza alla maternità, supporti per la conciliazione vita-lavoro e percorsi di formazione finanziaria. Questi strumenti non sono solo benefit: fungono da leva per aumentare la resilienza della professione in fasi di cambiamento.

Programma, relatori e servizi offerti in fiera

Ad aprire i lavori sarà il presidente ENPAF, Maurizio Pace, seguito dai saluti istituzionali di Andrea Mandelli, presidente della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani. Tra gli interventi previsti figurano quello di Franco Falorni, docente di Economia Aziendale presso l’Ateneo di Pisa, che offrirà un inquadramento economico della professione, e Oscar Di Montigny, che analizzerà i nuovi paradigmi professionali e sociali.

Supporto operativo per gli iscritti

Oltre al convegno, l’Ente sarà presente a Cosmofarma con uno stand dedicato, dove gli iscritti potranno ricevere informazioni e consulenze personalizzate per tutta la durata dell’evento fieristico. Questo servizio pratico è pensato per tradurre i contenuti teorici del convegno in azioni concrete e pianificabili sul piano personale.

Partecipare significa non solo ascoltare relatori e raccogliere materiali, ma anche incontrare consulenti che possono aiutare a costruire un percorso previdenziale su misura. In un’epoca in cui il sistema del lavoro evolve rapidamente, considerare la previdenza come un investimento iniziale sulla propria professione può fare la differenza tra precarietà e sicurezza a lungo termine.