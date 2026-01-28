Fumo, Massimiliano Allegri firma per aumentare prezzo sigarette: “Fatelo anche voi”

(Adnkronos) – "Ogni anno 93mila persone in Italia muoiono per malattie provocate dal fumo. E' fondamentale non fumare. Per questo appoggio con grande entusiasmo la campagna promossa da Associazione italiana di oncologia medica, Fondazione Airc, Fondazione Veronesi e Fondazione Aiom per chiedere l'aumento di 5 euro per ogni pacchetto di sigarette. Io firmo, firmate anche voi". Con queste parole Massimiliano Allegri, in un video diffuso sui social, aderisce alla campagna '5 euro contro il fumo'. La firma dell'allenatore del Milan si aggiunge a quelle di oltre 15mila cittadini e di decine di associazioni di pazienti e società scientifiche che hanno già aderito all'iniziativa (https://5eurocontroilfumo.it). Tutti i cittadini maggiorenni possono firmare, andando sulla piattaforma del ministero della Giustizia e utilizzando lo Spid, la Cie (Carta di identità elettronica) o la Cns (Carta nazionale dei servizi).(Video) "In pochi giorni abbiamo già raggiunto il 30% delle 50mila firme necessarie per presentare la proposta di legge di iniziativa popolare al Parlamento, per aumentare di 5 euro il costo di tutti i prodotti da fumo e da inalazione di nicotina – afferma Mauro Boldrini, direttore della Comunicazione Aiom – Si tratta di un risultato molto importante. Vogliamo sensibilizzare tutti i cittadini sul valore di questa campagna, che mira innanzitutto a ridurre il numero di tabagisti. Per questo siamo orgogliosi dell'adesione di personalità del mondo dello sport come Massimiliano Allegri. Il suo messaggio può arrivare davvero a tutti, in particolare ai più giovani. In Italia il 24% dei cittadini fuma. Le esperienze internazionali dimostrano che il drastico incremento del prezzo delle sigarette rappresenta la sola strategia efficace per ridurre la percentuale di fumatori. In secondo luogo, l'incremento delle entrate determinato da questa legge potrà contribuire a finanziare il Servizio sanitario nazionale". "La prevenzione è fondamentale – sottolinea Allegri – Gli stili di vita sani, a partire dal no al fumo, devono essere parte della quotidianità di ogni giovane. Solo così potremo avere adulti in salute. Lo sport, soprattutto il calcio, può rappresentare lo strumento per far comprendere a tutti i cittadini il ruolo della prevenzione".

—[email protected] (Web Info)