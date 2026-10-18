Un corso online che trasforma l’esercizio in terapia clinica, garantendo 30 crediti ECM.

Dal 20 luglio 2026 al 19 luglio 2027 è attivo il corso FAD Fitness è Efficienza Fisica 2026 promosso da Akesios Group di Parma. Si tratta di un videocorso in modalità asincrona, erogato su una piattaforma LMS e valutato per 30 ore di studio, equivalenti a 30 crediti ECM. Il progetto è nato all’interno della Convention ISSA Europe realtà attiva dal 1998 che riunisce medici, esperti di scienze del movimento e professionisti del fitness per approfondire l’esercizio fisico come intervento clinico basato su evidenze.

Struttura e crediti del corso

Il prezzo di iscrizione è fissato a 299 €, e sono disponibili 3000 posti. Dopo la registrazione, gli iscritti possono accedere al materiale didattico in qualsiasi momento entro la data di chiusura del programma. Al termine del percorso è prevista una verifica formata da un questionario a risposta multipla con doppia randomizzazione; il superamento consente l’attribuzione dei crediti, che verranno inviati direttamente al profilo Co.Ge.A.P.S. dell’utente. Con i 30 crediti ottenuti, il corso copre il 20 % del fabbisogno di 150 crediti richiesti per il triennio 2026-2028.

Programma formativo e tematiche affrontate

Il curriculum è suddiviso in moduli tematici che spaziano dalla fisiologia muscolare alla biomeccanica della spalla, passando per l’interazione tra movimento, sistema neuro-endocrino e salute mentale. Alcuni degli argomenti più rilevanti includono:

Lattato e cervello: neuroefficienza e performance cognitiva

Il dott. R. Borgacci analizza come il metabolismo del lattato influenzi le funzioni cerebrali, proponendo strategie per migliorare la cognizione durante l’attività fisica.

Cold exposure e funzione mitocondriale

Il professor W. Nogler spiega gli effetti del raffreddamento periferico sull’energia cellulare, fornendo indicazioni pratiche per ottimizzare l’adattamento metabolico.

Biomeccanica della spalla: dalle quattro alle due zampe

Il dott. S. Masin ripercorre l’evoluzione anatomica della spalla umana, evidenziando le implicazioni per la prevenzione di tendinopatie.

Altri moduli trattano la forza muscolare la composizione corporea l’allenamento neuromuscolare la longevità attiva e le strategie di recupero funzionale. L’intero programma è pensato per fornire ai partecipanti strumenti concreti per integrare l’esercizio fisico nella prevenzione e nella gestione di patologie cronico-degenerative come obesità, diabete, malattie cardiovascolari e disturbi muscoloscheletrici.

Team scientifico e docente

Il provider accreditato è Akesios Group (ID provider 403), con sede a Parma. Il responsabile scientifico è il prof. Eugenio Agostino Parati medico chirurgo specialista in neurologia presso l’Università degli Studi di Milano e direttore di unità operative presso l’IRCCS Maugeri. Parati è autore di oltre 200 pubblicazioni e membro della Commissione Nazionale per la Formazione Continua del Ministero della Salute.

Il corpo docente comprende oltre trenta esperti provenienti da università, centri di ricerca e strutture private: biologi, nutrizionisti, fisioterapisti, trainer di alto livello e professionisti del diritto del lavoro. Tra gli insegnanti più noti troviamo il biologo L. Bergami il dietista R. Borgacci il biologo cellulare I. Cariati e il medico sportivo F. Felici. La varietà di profili garantisce una visione interdisciplinare, dove il fitness si confronta direttamente con la medicina, la psicologia e la scienza dell’alimentazione.

Per partecipare è necessario contattare direttamente Akesios Group, poiché le iscrizioni non sono disponibili su piattaforme pubbliche. Il corso è interamente online quindi non richiede spostamenti e permette di conciliare la formazione con gli impegni clinici. Non esiste un limite al numero di crediti FAD nel triennio, perciò Fitness è Efficienza Fisica 2026 può essere contabilizzato integralmente nei 150 crediti obbligatori.