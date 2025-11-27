Influenza, oltre 500mila infezioni in 1 settimana: l’allarme di Pregliasco

(Adnkronos) –

La stagione influenzale sta entrando nel vivo. L'aggiornamento dell'Istituto superiore di sanità è atteso per venerdì 28 novembre e il virologo Fabrizio Pregliasco si aspetta nell'ultima settimana monitorata dalla sorveglianza RespiVirNet "oltre 500mila, anche 600mila casi complessivi di infezioni respiratorie acute" o Ari. Su questo dato totale, spiega l'esperto all'Adnkronos Salute, "presumibilmente non si vedrà ancora un incremento importantissimo della quota rappresentata dall'influenza vera e propria. Però, se guardiamo al dato dei bimbi", in particolare nella fascia 0-4 anni che come sempre è più colpita, "il trend è in salita. Di sicuro l'effetto del freddo di questi giorni lo si vedrà nelle prossime settimane", prevede il direttore della Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva dell'università Statale di Milano. "Rimangono confermate le attese di una stagione influenzale pesante", conferma Pregliasco. "Una situazione che le autorità europee evidenziano nell'intera regione": l'Ecdc (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie) e l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) regione Europa hanno infatti segnalato un aumento anticipato dei casi. "Quindi è davvero fondamentale la necessità del richiamo vaccinale" soprattutto per i più fragili, ripete il direttore sanitario dell'Irccs ospedale Galeazzi-Sant'Ambrogio di Milano. "Per l'influenza, ma anche per il Covid – precisa Pregliasco – anche se ormai la vaccinazione anti Sars-CoV-2 è tristemente fuori moda".

