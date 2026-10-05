Il benessere psicologico dei dipendenti è sempre più riconosciuto come elemento cruciale per la produttività e la coesione di un’azienda. Il Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) ha deciso di intervenire direttamente sul luogo di lavoro, avviando una partnership con il Forum GSA Ticino organismo specializzato nella gestione della salute in azienda.

Dati recenti sullo stress lavorativo in Ticino

Le indagini condotte da Promozione Salute Svizzera mostrano che un terzo dei lavoratori svizzeri si sente emotivamente esausto, segnalando un rapporto sfavorevole tra carichi di lavoro e risorse disponibili. In Ticino la situazione è ancora più preoccupante: il 32,3% delle persone tra i 25 e i 34 anni dichiara di sentirsi “emotivamente svuotato”, contro il 24% della media nazionale. Il sondaggio WorkMed del 2024 evidenzia che il 61% degli apprendisti in Svizzera sperimenta problemi psichici, e quasi un terzo di loro in Ticino riferisce disturbi d’ansia, spesso senza mai parlarne né con la scuola né con l’azienda formatrice.

Impatto economico dello stress

Lo stress legato al lavoro ha un peso significativo sull’economia: si stima una perdita di circa 6,5 miliardi di franchi all’anno per la Svizzera. Ridurre questi costi implica migliorare il benessere individuale, creando al contempo un vantaggio competitivo per le imprese.

Il nuovo percorso formativo del DSS e del Forum GSA

La collaborazione prevede due linee di formazione gratuite, aperte a tutte le aziende ticinesi interessate. La prima è indirizzata a manager, responsabili delle risorse umane e a chiunque sia coinvolto nella gestione delle persone. L’obiettivo è fornire strumenti pratici per riconoscere i segnali di stress e promuovere un clima di lavoro sano.

Modulo per dirigenti e HR

Questo corso affronta tematiche quali la prevenzione del burnout, le strategie di comunicazione empatica e le migliori pratiche per bilanciare richieste operative e benessere psicologico. Sono inclusi casi studio specifici al contesto ticinese e suggerimenti per implementare politiche di supporto interno.

Modulo “Apprentice” per formatori

Il secondo percorso, denominato “Apprentice”, si rivolge alle formatrici e ai formatori di tirocini. Basato sul programma elaborato da Promozione Salute Svizzera e adattato nella campagna Salutepsi.ch, il corso fornisce conoscenze concrete per accompagnare i giovani apprendisti, identificare segni di ansia o depressione e facilitare l’accesso a risorse di supporto.

Evento di presentazione: 16 ottobre

Per lanciare l’iniziativa, il 16 ottobre è organizzata una giornata di formazione presso il Forum GSA. La mattina verrà offerta una colazione di networking, seguita da una presentazione introduttiva. Nel pomeriggio, i partecipanti potranno assistere a un workshop pratico, dove saranno messe in pratica le metodologie apprese. L’evento è completamente gratuito, ma è necessaria la registrazione preventiva.

Le aziende interessate possono trovare l sito del progetto Promozione della salute mentale in azienda e sul portale del Forum GSA Ticino.