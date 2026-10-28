L’ISS mette a disposizione delle scuole 34 attività pratiche per imparare a riconoscere insetti pericolosi, microrganismi e alimentazione sostenibile.

Il progetto “Mappa della Città Educante”, promosso da Roma Capitale, rappresenta il punto d’incontro annuale tra istituzioni scolastiche e la comunità scientifica. Quest’anno l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha inserito nel catalogo 34 proposte volte a integrare l’offerta formativa con percorsi pratici, giochi e laboratori gratuiti. L’obiettivo è trasformare i giovani cittadini in protagonisti della prevenzione e nella cittadinanza scientifica, offrendo loro strumenti concreti per riconoscere rischi ambientali, microrganismi e scelte alimentari più sane e sostenibili.

Le 34 attività proposte dall’ISS per la Mappa

Le proposte, delineate nella brochure ufficiale, coprono tematiche che spaziano dalla prevenzione degli insetti pericolosi alla conoscenza dei microrganismi presenti nell’ambiente, fino a percorsi dedicati a un’alimentazione equilibrata e a basso impatto ambientale. Ogni proposta è concepita come un percorso didattico-formativo gratuito, aperto a tutte le classi di istruzione secondaria della capitale. Oltre alle lezioni frontali, gli studenti potranno sperimentare laboratori pratici, giochi educativi e esercitazioni sul campo, consentendo un apprendimento esperienziale che rafforza le competenze di salute pubblica e di sostenibilità.

Laboratori pratici e percorsi interattivi

Tra le attività più connotate vi sono le sessioni di identificazione di insetti nocivi per la salute, dove gli alunni, guidati da esperti, imparano a distinguere le specie pericolose da quelle innocue. Un altro modulo tratta la microbiologia ambientale, con dimostrazioni su come i microrganismi influiscano sul benessere quotidiano e su quali misure adottare per ridurre i rischi di contaminazione. Infine, il percorso dedicato all’alimentazione propone la costruzione di diete salutari e sostenibili, includendo attività di cucina pratica e analisi dell’impatto ambientale degli alimenti consumati.

Centri, dipartimenti e referenti scientifici coinvolti

Il progetto vede la partecipazione di quindici strutture dell’ISS, tra cui il Dipartimento Ambiente e Salute, il Dipartimento Malattie Infettive, il Dipartimento Neuroscienze e il Dipartimento Oncologia e Medicina Molecolare. Sono inclusi anche centri di eccellenza come il Centro Nazionale per il Controllo e la Valutazione dei Farmaci, il Centro Nazionale Malattie Rare e il Centro Nazionale Salute Globale. La gestione operativa è garantita dal Servizio Tecnico-Scientifico Coordinamento e Promozione della Ricerca e dal Servizio Comunicazione Scientifica. I referenti, dall’amministrazione alla direzione scientifica, includono professionisti come Romina Alfonsi, Gioia Bongiorno, Giuseppina Bozzuto e molti altri, tutti coordinati da Antonio Mistretta, direttore del Servizio Comunicazione Scientifica.

Accesso alle iniziative e risorse on-line

Le scuole interessate possono consultare il catalogo completo, con le schede dettagliate di ciascuna attività, sul portale ufficiale . La brochure PDF, allegata alla presentazione, è disponibile per il download e contiene tutti i contatti dei referenti per approfondimenti o richieste di supporto tecnico. La partecipazione è gratuita e non richiede preventivi di spesa, garantendo ogni classe la possibilità di inserire questi moduli nelle proprie programmazioni didattiche. L’ISS, attraverso la cittadinanza scientifica, intende quindi diffondere cultura della salute, promuovere stili di vita consapevoli e rafforzare il legame tra ricerca e comunità scolastica.