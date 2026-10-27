Giorgio Marchesi svela i suoi trucchi per una salute maschile serena, dallo sport ai controlli medici, in un’intervista esclusiva per OK Salute e Benessere.

Il nuovo numero di OK Salute e Benessere è ora disponibile in edicola e propone una copertina densa di spunti pratici per la prevenzione maschile. A far da protagonista il noto attore Giorgio Marchesi, che nella sua intervista racconta come mantenere un equilibrio tra vita professionale, attività fisica e monitoraggio sanitario, senza lasciarsi sopraffare dall’ansia.

Il percorso di Giorgio Marchesi: da rock a rullo di tamburi sul grande schermo

Classe 1974, Marchesi ha iniziato la sua avventura artistica nella scena musicale, suonando in una rock band durante l’adolescenza. Il desiderio di esprimersi lo ha poi spinto verso la recitazione, dove ha trovato il suo vero talento. Oggi è uno dei volti più amati del cinema, del teatro e della televisione italiana. Nonostante l’intensa agenda, l’attore ha sempre riservato spazio a una vita dinamica all’aria aperta, convinto che l’attività fisica sia fondamentale per mantenere alto il livello di energia e per contrastare lo stress quotidiano.

Salute maschile: consigli pratici per controlli senza ansia

Novembre è tradizionalmente dedicato alla prevenzione al maschile, e Marchesi lo sfrutta per invitare gli uomini a prendersi cura della propria salute senza timore. “Non sono metodico o ansioso, ma credo che un occhio di riguardo alla salute sia indispensabile”, dichiara l’attore, aggiungendo che, quando può, si concede check-up regolari. Per lui, la chiave sta nel programmare gli esami in modo flessibile, evitando pressioni e cercando di trasformare la visita medica in un appuntamento prevention-oriented piuttosto che una fonte di preoccupazione.

Attività all’aria aperta come valore aggiunto

Tra le pratiche che Marchesi considera imprescindibili troviamo le escursioni in montagna, le pedalate in bicicletta e il jogging nei parchi cittadini. Queste attività non solo migliorano la capacità cardiovascolare, ma favoriscono anche la produzione di endorfine, ormoni naturali che riducono lo stress. “Quando corro, sento che il corpo mi parla, mi ricorda di ascoltare anche i segnali che manda”, spiega l’attore, sottolineando come l’attività fisica sia un alleato per rilevare precocemente eventuali problemi di salute.

Gestione dello stress e benessere mentale

Il panorama mediatico e la costante presenza sui social possono generare un carico emotivo notevole, soprattutto per i genitori. Marchesi ammette di aver sperimentato periodi di tensione, ma ha imparato a gestirli tramite pratiche di mindfulness e brevi sessioni di meditazione. “Dedico cinque minuti al giorno alla respirazione consapevole; è sufficiente a riportare la mente a uno stato di calma prima di affrontare impegni importanti”, afferma. Queste tecniche sono suggerite anche come supporto complementare ai tradizionali controlli medici.

Genitorialità nell’era dei social

Essere padre nell’epoca digitale comporta sfide specifiche. Marchesi racconta che la sua esperienza di genitore si è evoluta con la necessità di monitorare l’utilizzo dei dispositivi da parte dei figli, senza però soffocare la loro creatività. “Parliamo apertamente di ciò che vedono online e li incoraggiamo a condividere le proprie emozioni”, spiega, evidenziando l’importanza di una comunicazione trasparente per prevenire ansie legate all’immagine digitale. Secondo l’attore, una buona salute mentale parte anche dalla capacità di instaurare un dialogo sereno in famiglia.

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