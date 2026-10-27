TIDE trasforma suoni ambientali, meditazioni e dati biometrici in un’esperienza di benessere su iPhone e Apple Watch.

TIDE nasce dall’esigenza di riconnettere le persone con gli suoni della natura in un’epoca dominata da notifiche costanti e ambienti rumorosi. L’app propone un’interfaccia minimalista, costruita con il nuovo stile Liquid Glass, che permette di scegliere e combinare elementi sonori come pioggia, onde marine, foreste o il crepitio del fuoco. Ogni mix può essere salvato per farvi ritorno prima di dormire, durante una sessione di lavoro o mentre si pratica la meditazione. La possibilità di ascoltare i suoni anche offline rende l’esperienza indipendente dalla connessione internet.

Disponibile per tutti i dispositivi Apple – iPhone, iPad, Mac, Apple Watch e Vision – TIDE sfrutta le ultime funzionalità del sistema operativo, inclusi StandBy, Dynamic Island e widget personalizzabili per la schermata Home. Grazie ai comandi rapidi di Siri, è possibile avviare una sessione di suoni o una meditazione senza toccare lo schermo, rendendo l’app un’estensione naturale del proprio ecosistema digitale.

Suoni naturali personalizzabili per ogni occasione

Gli utenti possono creare un mix personale combinando diversi ambienti sonori: l’apisso delicato della pioggia, il rumore rilassante delle onde, il canto degli uccelli in una foresta pluviale o il crepitio caldo del fuoco. La funzione di mix consente inoltre di sovrapporre la propria musica, creando un sottofondo unico. I suoni sono progettati per favorire la concentrazione, il rilassamento o il sonno, e il loro utilizzo è supportato da timer per sonnellini e sveglie che imitano gli albori naturali, evitando bruschi risvegli.

Analisi del sonno e parametri biometrici

Una delle caratteristiche più avanzate di TIDE è il monitoraggio del sonno integrato. L’app registra il rumore bianco, il russamento e persino le parole pronunciate durante la notte, generando report dettagliati con punteggi, fasi del sonno e suggerimenti personalizzati. Oltre ai dati base, TIDE cattura la frequenza cardiaca e la variabilità della frequenza cardiaca (HRV), fornendo una visione approfondita della qualità del riposo.

HRV: cos’è e perché è importante

L’HRV, o variabilità della frequenza cardiaca, indica la capacità del cuore di adattarsi a stimoli diversi. Un valore più elevato è associato a una migliore capacità di recupero e a un sistema nervoso autonomo equilibrato. TIDE visualizza l’HRV sia nel report notturno che durante le sessioni di meditazione sull’Apple Watch, offrendo un feedback in tempo reale sulla risposta fisiologica.

Strumenti per concentrazione, pausa e meditazione

Per chi cerca produttività, l’app incorpora la tecnica del Pomodoro, alternando periodi di lavoro intensivo a brevi pause sincronizzate con suoni rilassanti. È disponibile anche un conto alla rovescia generico o un timer illimitato per studio, lettura o esercizi. Le meditazioni guidate sono divise per momento della giornata – mattina, sera o pausa durante la giornata – e includono esercizi di respirazione consapevole, respirazione 4-7-8 e respirazione quadrata, tutti volti a riportare l’attenzione al presente.

Integrazione perfetta con l’ecosistema Apple

TIDE utilizza i sensori dell’Apple Watch per tracciare cuore e HRV, sincronizzando i dati con l’app Salute. Gli utenti possono visualizzare le variazioni della frequenza cardiaca direttamente nella schermata dedicata alla meditazione. Inoltre, i widget per la schermata di blocco e la Home mostrano il tempo rimanente delle sessioni e i prossimi appuntamenti di sveglia. La compatibilità con iOS 16 e versioni successive, inclusa la nuova iPhone Duo, garantisce prestazioni fluide e aggiornamenti costanti.

Modello di abbonamento, offerte e gestione della privacy

L’app è gratuita da scaricare e include una selezione di suoni e meditazioni. Per accedere a contenuti premium, è disponibile TIDE Plus con abbonamento mensile o annuale (13,49 € al mese, 39,99 € all’anno). I pagamenti avvengono tramite l’Apple ID e si rinnovano automaticamente, salvo cancellazione almeno 24 ore prima della scadenza. TIDE raccoglie dati quali posizione, salute, cronologia di utilizzo e contatti, ma li tratta in conformità con la normativa europea. Il fornitore è Guangzhou Moreless Network Technology Co., Ltd, con sede in Cina, che garantisce la conformità alle leggi UE.