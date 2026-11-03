Scopri come la chirurgia robotica permette di salvare il rene affetto da tumore, mantenendo la salute a lungo termine.

Il tumore al rene è una delle neoplasie più frequenti nei paesi occidentali, ma la sua evoluzione è spesso silenziosa. La maggior parte delle masse renali cresce lentamente e, diversamente da altri tumori, raramente produce sintomi precoci. Per questo motivo, la diagnosi avviene quasi sempre per caso, durante esami di routine volti ad altre patologie. Il professor Angelo Porreca, responsabile dell’Urologia presso gli ospedali Humanitas Gavazzeni e Castelli di Bergamo e docente alla Humanitas University, spiega che questa caratteristica rende fondamentale l’uso di metodologie di screening efficaci.

Screening e diagnosi precoce: il ruolo dell’ecografia

Secondo le osservazioni del professor Porreca, l’ematuria e il dolore al fianco compaiono solo quando la neoplasia è già avanzata. Tuttavia, circa l’80-85 % dei tumori renali viene individuato casualmente durante un’ecografia addominale eseguita per altri motivi. Per aumentare le probabilità di scoperta in fase iniziale, è consigliabile effettuare un’ecografia renale di controllo ogni 5-6 anni a partire dai quaranta-cinquant’anni di età. Questo approccio consente di identificare noduli di piccole dimensioni, quando la possibilità di intervento conservativo è massima.

Dalla nefrectomia radicale alla nephron-sparing robotica

Fino a qualche decennio fa, la presenza di una massa tumorale implicava la rimozione totale dell’organo, nota come nefrectomia radicale. Oggi, la pratica si è spostata verso la tecnica nephron-sparing, ovvero la nefrectomia parziale. Mantenere una parte del rene è cruciale perché l’asportazione completa aumenta il rischio a lungo termine di insufficienza renale cronica e di patologie cardiovascolari correlate. La conservazione del parenchima renale, dunque, si traduce in benefici sistemici significativi per il paziente.

Chirurgia robotica: precisione millimetrica in oltre il 90-95 % dei casi

Grazie ai progressi della chirurgia robotica, la maggior parte delle masse tumorali – stime indicano tra il 90-95 % – può essere rimossa mediante un approccio mininvasivo. Il robot consente al chirurgo di isolare la lesione con una precisione millimetrica, limitando al contempo il trauma dei tessuti sani. Questo metodo garantisce la radicalità oncologica, ovvero l’eliminazione completa del tumore, preservando al contempo la porzione di rene ancora funzionale. I risultati clinici mostrano tempi di recupero più rapidi, minori complicazioni post-operatorie e una migliore conservazione della funzione renale.

Supporto scientifico e linee guida internazionali

Uno studio pubblicato su European Urology Focus ha evidenziato i vantaggi a lungo termine della nefrectomia parziale robotica, sottolineando una riduzione significativa degli eventi cardiovascolari rispetto alla nefrectomia radicale. Le Linee guida della European Association of Urology (EAU) raccomandano, inoltre, la nefrectomia parziale come prima scelta terapeutica per le masse classificate come T1. Queste indicazioni consolidano il ruolo della chirurgia robotica nella pratica urologica moderna, confermando che il salvare l’organo è ora una realtà clinica e non più un’aspirazione.

Prospettive future e consigli per i pazienti

L’unione tra diagnosi precoce tramite ecografia periodica e intervento robotico mirato rappresenta la strategia più efficace per affrontare il tumore al rene. I pazienti possono contare su una procedura che limita la perdita di tessuto sano, riduce il rischio di insufficienza renale cronica e migliora la qualità della vita a lungo termine. Per chi è nella fascia d’età consigliata, la programmazione di controlli ecografici regolari è il primo passo verso una gestione proattiva della salute renale.