Un percorso nutrizionale su misura, dove l’ascolto del corpo è al centro della salute

Prendersi cura della propria alimentazione non è semplicemente contare calorie o seguire regole rigide: è un viaggio di consapevolezza dove il corpo diventa protagonista. Una nutrizione equilibrata parte infatti dall’ascolto dei segnali fisici, dalla comprensione delle proprie abitudini e dalla capacità di conciliare piacere e salute. Questo concetto guida l’intervento della biologa nutrizionista Sophie Peduzzi, che propone un approccio personalizzato pensato per adattarsi allo stile di vita di ciascuno.

Sophie Peduzzi combina laurea in Biologia con specializzazioni in scienze della nutrizione umana, e si occupa di una vasta gamma di patologie, dall’obesità al diabete di tipo 2, passando per la sindrome metabolica e il colon irritabile. La sua missione è accompagnare ogni paziente in un percorso di benessere, costruito passo passo sulla base delle peculiarità individuali e della sostenibilità a lungo termine.

L’ascolto integrato: il colloquio iniziale

Il primo appuntamento è dedicato a un colloquio conoscitivo approfondito. Durante questa fase Sophie raccoglie informazioni sullo stato fisiologico, eventuali patologie, le preferenze alimentari e le abitudini quotidiane. L’obiettivo è creare una mappa completa delle necessità del paziente, senza giudizi, per far emergere i punti di forza e le difficoltà da superare.

Raccolta di dati personali e alimentari

Si discute di orari dei pasti, frequenza di snack, livello di attività fisica e relazioni sociali legate al cibo. Questa fase di ascolto permette di individuare eventuali trigger emotivi o culturali, elementi spesso trascurati ma fondamentali per un cambiamento duraturo.

Analisi corporea e costruzione del piano su misura

Successivamente, tramite strumenti di analisi della composizione corporea, vengono misurati peso, massa magra, massa grassa e idratazione. I risultati offrono una fotografia oggettiva dello stato nutrizionale e consentono di impostare obiettivi realistici, basati su dati scientifici e non su aspettative irrealistiche.

Piano alimentare personalizzato e monitoraggio

Entro pochi giorni, il paziente riceve via e-mail un piano alimentare individuale, strutturato in base alle informazioni raccolte e ai risultati dell’analisi corporea. Il programma prevede piccoli aggiustamenti praticabili nella vita di tutti i giorni e prevede una visita di controllo per valutare l’efficacia e apportare le modifiche necessarie. Il contatto resta aperto anche tramite messaggi, così da rispondere rapidamente a dubbi o esigenze emergenti.

Servizi disponibili e modalità di accesso

Sophie offre consulenze sia in studio (per adulti e bambini, dove disponibili) sia online, con pagamento sicuro tramite bonifico, carta di credito o contanti. Tra le specializzazioni troviamo diete per sportivi, vegetariane, per gravidanza, per intolleranze e per patologie specifiche come il diabete o il colon irritabile. Il percorso è flessibile: si può scegliere una visita nutrizionale iniziale, una visita di controllo o un pacchetto completo.

Chi sceglie la consulenza di Sophie Peduzzi beneficia di un approccio che non solo fornisce indicazioni tecniche, ma trasforma il rapporto con il cibo in un’esperienza serena e consapevole. Grazie a una combinazione di ascolto, dati oggettivi e supporto continuo, è possibile raggiungere obiettivi di salute senza rinunciare al piacere della tavola.