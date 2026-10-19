Il Comune di Genova ha disposto la chiusura delle scuole per l'allerta arancione emanata da Arpal; l'avviso riguarda anche altri Comuni della provincia.

Una perturbazione intensa in arrivo da ponente ha portato le autorità regionali ad elevare il livello di allerta meteo a arancione per temporali su ampie porzioni della Liguria. In ragione delle previsioni e del recente stress idrogeologico del territorio, il Comune di Genova ha deciso di sospendere le lezioni in tutte le scuole di ogni ordine e grado per l’intera giornata indicata, misura che riguarda esclusivamente le attività didattiche.

Le procedure di allertamento attivate da Arpal prevedono fasi orarie differenziate di allerta gialla e allerta arancione a seconda delle zone regionali, con la fascia più critica programmata dalle prime ore del mattino fino a mezzanotte. Per evitare rischi alla popolazione e al personale scolastico, il Centro Operativo Comunale ha comunicato che la decisione è definitiva e non soggetta a ulteriori rivalutazioni.

Motivazioni del Comune di Genova e provvedimenti collegati

La scelta del Comune è stata motivata dallo scenario meteorologico delineato da Arpal e dallo stato di sollecitazione del territorio dopo le intense precipitazioni verificatesi il giorno precedente, in particolare nel settore orientale della città. Il Centro Operativo Comunale ha ritenuto prudente sospendere le attività scolastiche per limitare spostamenti e rischi correlati a smottamenti, allagamenti e criticità viarie. Oltre alla chiusura delle scuole, è stata presa anche la decisione di sospendere le elezioni previste all’Università di Genova per la stessa giornata, a tutela della sicurezza degli studenti e del personale.

Dichiarazioni operative

L’assessore alla Protezione civile del Comune ha sottolineato che la misura riguarda esclusivamente le attività didattiche e che il COC non rivedrà la decisione durante la notte o nelle prime ore successive. Si tratta di una decisione presa per precauzione, basata su previsioni che indicano la possibile formazione di temporali organizzati e persistenti in grado di riversare grandi quantità d’acqua in breve tempo.

Orari dell’allerta e territorio coinvolto

La distribuzione dell’allerta prevede fasce diverse per le zone liguri: in alcune aree è prevista allerta gialla nella notte con passaggio ad allerta arancione dalle prime ore del mattino fino a mezzanotte, mentre in altre zone l’allerta gialla rimane attiva in orari specifici. Arpal segnala la possibilità di piogge intense incrementi rapidi dei livelli idrometrici nei bacini minori e medî e rischio di esondazioni localizzate, soprattutto nei territori soggetti ad accumulo di deflussi e fragilità geomorfologica.

Parallelamente alle precipitazioni sono attesi venti forti e mareggiata lungo la costa, condizioni che possono aggravare l’impatto delle piogge sulle infrastrutture e sulle aree costiere. Per questi motivi le autorità hanno raccomandato la massima cautela e la limitazione degli spostamenti non necessari.

Elenco dei comuni con chiusura delle scuole

Oltre a Genova, diversi Comuni della città metropolitana e della provincia hanno deciso di sospendere le lezioni per la giornata interessata dall’allerta. Tra i centri che hanno confermato la chiusura figurano Arenzano, Bogliasco, Campomorone, Campo Ligure, Cogoleto, Mele, Mignanego, Pieve Ligure, Recco, Rossiglione, Sant’Olcese, Serra Riccò, Sori e Tiglieto. Altri comuni lungo la costa e nell’entroterra hanno adottato provvedimenti analoghi o stanno ancora valutando misure sulla base dell’evoluzione delle condizioni meteorologiche.

La lista di Comuni interessati include anche località del ponente e del centro della regione, dove l’attenzione è rivolta alla tenuta dei corsi d’acqua minori e alle possibili criticità per la viabilità. Le ordinanze comunali specificano che la misura riguarda la sola sospensione delle attività didattiche e non altri servizi essenziali, salvo diverse indicazioni.

Impatto sui servizi e raccomandazioni

In relazione all’allerta arancione le autorità hanno evidenziato che i fenomeni attesi sono tra i più pericolosi per l’impatto sul territorio: temporali intensi, nubifragi e precipitazioni concentrate possono provocare conseguenze rilevanti in termini di sicurezza. È raccomandato alla popolazione di evitare spostamenti non indispensabili, non attraversare sottopassi allagati e prestare attenzione alle comunicazioni ufficiali dei comuni e della Protezione civile. I cittadini che riscontrano situazioni di emergenza devono contattare i numeri di emergenza locali e i servizi comunali competenti.

La finestra temporale dell’allerta e le previsioni meteo indicano un miglioramento graduale dopo la fase più critica; tuttavia, la prudenza rimane consigliata fino alla completa normalizzazione delle condizioni. Le autorità continueranno a monitorare l’evoluzione meteorologica e la tenuta del reticolo idrografico fino alla cessazione dell’allerta.