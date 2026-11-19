Dopo l'appello di Jessica Scarpa è partita in Italia la corsa a daraxonrasib, il nuovo farmaco per il tumore del pancreas metastatico. Undici associazioni di pazienti chiariscono a chi serve davvero e chiedono regole uguali per tutti.

La Giornata Mondiale per la lotta contro il Tumore al Pancreas, il 19 novembre, cade quest’anno nel pieno di una corsa al farmaco. Undici associazioni italiane di pazienti, insieme ai medici, chiedono regole chiare su daraxonrasib, il nuovo medicinale appena approvato dall’Agenzia europea per i medicinali (Ema). In Italia non è ancora rimborsato dal Servizio sanitario nazionale. Per ora l’unico modo per ottenerlo è comprarlo, a circa 35 mila euro per ogni mese di trattamento.

Da settimane sui social e sui media si moltiplicano gli appelli di persone con un tumore al pancreas metastatico che chiedono di accedere alla terapia. Le associazioni temono che questa pressione produca scelte sbagliate per i pazienti e disuguaglianze fra un territorio e l’altro.

Dalla raccolta fondi di Jessica Scarpa alla scelta della Lombardia

Tutto è cominciato ai primi di novembre. Jessica Scarpa, 36 anni, lecchese, madre di due gemelli di tre anni e mezzo, ha avviato una raccolta fondi per acquistare il farmaco. La sua storia ha avuto una vasta eco. Nel giro di pochi giorni l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso ha annunciato che la Lombardia avrebbe comprato il medicinale per lei.

Medici e associazioni temevano proprio un passaggio del genere. Da allora gli appelli arrivano da tutta Italia, dalla Lombardia alla Sicilia, dal Molise al Veneto: figli che chiedono il farmaco per i genitori, coniugi, genitori che si mobilitano per i figli.

Domenico Traversa, marito della conduttrice tv Paola Marella, morta nel 2024 per un tumore al pancreas, presiede la Fondazione dedicata alla moglie. Così descrive la situazione:

«È un sistema che si è inceppato e che fa male più di tutti a chi già soffre tanto, ai malati e ai loro familiari»

Secondo Traversa, la vicenda è anche un’ingiustizia sociale, perché l’accesso alla cura cambia a seconda della persona e della regione. «C’è una confusione pazzesca e a pagarne il prezzo sono soprattutto quelli che in questo momento sono in cura per un tumore al pancreas», aggiunge.

Il primo messaggio: cure in centri specializzati e chemioterapia mirata

Le associazioni si sono unite attorno a tre messaggi. Il primo riguarda il luogo di cura. Diversi studi hanno mostrato che chi riceve una diagnosi di tumore del pancreas dovrebbe rivolgersi a centri specializzati e di grande esperienza, soprattutto per la chirurgia, che è particolarmente complessa.

La chemioterapia resta l’arma principale contro questa malattia. Gianpaolo Balzano è presidente dell’Associazione Italiana per lo Studio del Pancreas (Aisp) e responsabile della Chirurgia del Pancreas all’Ospedale di Circolo di Varese. Secondo lui, negli ultimi vent’anni la chemioterapia è diventata più efficace e sicura grazie a nuovi farmaci e al loro uso combinato. Balzano cita lo studio italiano CASSANDRA, che ha aiutato a capire quale schema di chemioterapia dia i risultati migliori prima dell’intervento.

Traversa ne parla per esperienza diretta: «È grazie allo “schema CASSANDRA” che Paola ha guadagnato tre anni di vita, tre anni in cui abbiamo potuto fare moltissime cose».

Il secondo messaggio: daraxonrasib allunga la sopravvivenza, non guarisce

Il farmaco ha dimostrato la sua efficacia solo in casi ben determinati, non in tutti i malati con carcinoma del pancreas metastatico. Lo studio RASolute 302 lo ha testato su 500 pazienti con adenocarcinoma pancreatico duttale metastatico. I risultati sono stati presentati a maggio 2026 al congresso americano di oncologia Asco. La sopravvivenza media è passata da 6,7 mesi con la chemioterapia standard a 13,2 mesi con daraxonrasib.

«È un progresso importante, ma non è una terapia che guarisce», precisa Balzano. «Può prolungare la sopravvivenza, ritardando la progressione della malattia, ma purtroppo non ha dimostrato di poter guarire dal tumore».

Il terzo messaggio: tempi di accesso, costi e sostenibilità

Il terzo punto riguarda i viaggi negli Stati Uniti, dove il farmaco è già disponibile, ma solo a pagamento. Balzano spiega che lì la Food and Drug Administration approva in fretta perché non deve occuparsi del prezzo né garantire la cura a tutti. Ema e Aifa si prendono più tempo. In Italia le trattative con le aziende e la burocrazia regionale portano a una media di 470 giorni, circa 15 mesi, prima che le nuove terapie siano effettivamente disponibili.

Il costo, secondo Balzano, dovrebbe essere di circa 35.600 euro al mese, cioè circa 430mila euro per 12 mesi di trattamento a paziente. Nella sola Lombardia i nuovi pazienti candidabili ogni anno sarebbero tra 500 e 1.000. La spesa teorica potrebbe quindi superare i 400 milioni di euro l’anno, senza contare le altre regioni.

Per questo, avvertono le associazioni, una Regione che paga l’intero prezzo richiesto rende più difficile acquistare il farmaco per tutti i malati che potrebbero beneficiarne. «Uno dei principi fondanti del nostro Ssn è che tutti i cittadini possano avere lo stesso accesso alle cure», ricorda Balzano.

Il vuoto normativo e la trattativa con l’azienda

Medici e pazienti chiedono soprattutto regole. Balzano elenca le domande ancora aperte:

«Chi potrà ricevere il farmaco? Con quali criteri? Con quali tempi? Attraverso quali procedure? Con quali garanzie di continuità terapeutica? Servono indicazioni chiare, uniformi, urgenti»

Le associazioni che sostengono questa richiesta sono undici:

Codice Viola

My Everest

Associazione Pierluigi Natalucci

Fondazione Nadia Valsecchi

Oltre la Ricerca ODV

aBRCAdabra

Associazione Nastro Viola

Sud4pancreas

Associazione Pancrea

Fondazione Gabriella Fabbrocini

Fondazione Paola Marella

Su due fronti la partita è ancora aperta. Aifa sta cercando di accelerare la trattativa per acquistare il farmaco a un prezzo più sostenibile, così da renderlo accessibile a tutti. Le associazioni, invece, premono direttamente sull’azienda produttrice. «Le 11 associazioni di malati in Italia stanno lavorando insieme anche su questo fronte nel tentativo di convincere l’azienda produttrice di daraxonrasib, Revolution Medicines, a concederlo velocemente e gratuitamente a un numero ristretto di pazienti», spiega Traversa. Chi è in cura per un tumore al pancreas può intanto chiedere al proprio oncologo se la propria situazione rientra nei casi in cui il farmaco ha mostrato benefici.