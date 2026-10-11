L’annuncio effettuato durante l’Angelus ha confermato che il Papa Leone XIV dovrà sottoporsi a un’operazione al polmone per asportare un nodulo polmonare riscontrato in fase precoce. La notizia ha subito suscitato grande interesse sia nella stampa che tra i fedeli, spingendo le istituzioni sanitarie a fornire chiarimenti sul percorso clinico previsto. Il professor Federico Venuta ordinario di Chirurgia toracica all’Università La Sapienza e direttore dell’Unità di Chirurgia toracica al Policlinico Umberto I di Roma è stato chiamato a esporre i passaggi diagnostici e terapeutici più adeguati per questo tipo di lesione.

Definizione e cause del nodulo polmonare

Un nodulo polmonare è un’opacità isolata, rotonda e più densa del tessuto circostante, visibile alle radiografie quando il suo diametro è inferiore ai tre centimetri. La sua individuazione avviene spesso per caso, durante esami svolti per motivi diversi, e le possibili origini spaziano da lesioni tumorali a condizioni benigne, quali cicatrici di precedenti infezioni, piccoli granulomi infiammatori o alterazioni autoimmuni. L’età del paziente, l’abitudine al fumo e l’esposizione a fattori ambientali influenzano la valutazione iniziale e la scelta degli esami più indicati.

Dimensioni e probabilità di malignità

Le statistiche indicano che i noduli di dimensioni inferiori a sei millimetri presentano un rischio molto basso di essere maligni; in questi casi la prassi clinica prevede un semplice controllo radiologico a distanza di qualche mese per verificare l’eventuale crescita. Quando il diametro supera i sei millimetri o i margini risultano irregolari, il protocollo suggerisce l’impiego di una tomografia computerizzata (TAC) più dettagliata, seguita, se necessario, da uno studio PET per valutare l’attività metabolica della lesione.

Il percorso diagnostico consigliato dal Prof. Federico Venuta

Il professor Venuta spiega che, una volta confermata la presenza del nodulo, la prima azione è una TAC del torace per definire forma, densità e relazioni anatomiche. Se la lesione supera i tre centimetri o mostra caratteristiche sospette, si procede con una biopsia per prelevare tessuto da analizzare in laboratorio. Qualora la biopsia non sia praticabile, la rimozione chirurgica diventa l’opzione diagnostica e terapeutica. Un risultato istologico benigno, come avvenuto per il re Juan Carlos di Spagna nel 2019, esclude la necessità di ulteriori trattamenti; invece, la scoperta di un tumore primitivo in fase iniziale di solito si risolve con una semplice asportazione chirurgica. Solo in presenza di fattori di rischio aggiuntivi si valutano terapie oncologiche, quali chemioterapia, immunoterapia o radioterapia.

Intervento al Papa Leone XIV: informazioni pratiche e reazioni istituzionali

L’intervento, previsto per la prossima settimana, sarà effettuato con tecniche mininvasive – videotoracoscopia o robot – che limitano le incisioni e accelerano la degenza normalmente compresa tra cinque e sette giorni. Il professor Venuta rassicura sul fatto che la chirurgia toracica ha compiuto notevoli progressi negli ultimi anni, riducendo i tempi di recupero. Filippo Anelli presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo) ha espresso vicinanza al Pontefice e gratitudine verso i professionisti coinvolti, sottolineando l’importanza della fiducia tra paziente e medico. Ludovico Docimo presidente della Società Italiana di Chirurgia (SIC) ha ribadito che la chirurgia italiana è tra le migliori al mondo e ha inviato i più calorosi auguri al Papa durante la cerimonia di apertura del 128° Congresso Nazionale della SIC tenutosi a Roma. Il messaggio collettivo è di speranza, competenza e solidarietà, con l’obiettivo di vedere presto il Pontefice tornare alla sua missione pastorale.