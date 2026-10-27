Il vinyasa svela tre sfumature, le sue radici storiche e la sequenza chiave per muoversi in armonia.

Nel panorama attuale del yoga, il termine vinyasa compare con molta frequenza, ma il suo significato non è sempre univoco. Per chi si avvicina alla pratica, comprendere le diverse accezioni è fondamentale per costruire una routine coerente e priva di errori.

Questo articolo approfondisce le tre accezioni più diffuse, ne ricostruisce le origini storiche legate a Krishnamacharya e, infine, propone una guida dettagliata alla sequenza classica di vinyasa, con consigli di allineamento pensati per chi pratica regolarmente.

I tre significati di vinyasa nella pratica contemporanea

Il vinyasa yoga, spesso chiamato Flow Yoga, indica uno stile dinamico in cui ogni movimento segue il ritmo del respiro. In questo contesto, “vinyasa” viene usato come sinonimo di “flusso continuo”. Un secondo uso più tecnico riguarda la vinyasa intesa come singola transizione: per esempio, il classico Cat-Cow Stretch è una vinyasa semplice, perché la curvatura della colonna vertebrale avviene in sincronia con l’inspirazione e l’espirazione. Il terzo significato è la vinyasa sequence, cioè una serie di pose – tipicamente Plank, Chaturanga Dandasana, Upward Facing Dog e Downward Facing Dog – che collegano gruppi di asana più ampi, fungendo da ponte strutturale nella pratica.

Le radici storiche del vinyasa yoga

Negli anni ‘30, T. Krishnamacharya iniziò a sperimentare un approccio dinamico alle asana, collegando ogni postura a un ciclo inspiratorio-espiratorio. Nei testi di Elliott Goldberg (2016) questi collegamenti vengono identificati come “vinyasa”, parola che, secondo lo studioso N. Sjoman, deriva da rituali vedici dove indica gli elementi di supporto necessari a rendere efficace un mantra. Krishnamacharya non etichettò mai il suo metodo come “vinyasa yoga”, ma l’etichetta fu poi attribuita al suo allievo K. Pattabhi Jois, il quale sviluppò l’Ashtanga Yoga basato su tali sequenze. Da lì nacquero gli stili moderni più noti – Power Yoga, Jivamukti, Rocket Yoga e molte altre varianti raggruppate sotto l’ombrello del vinyasa.

La sequenza classica di vinyasa: guida pratica

La sequenza di base – Plank, Chaturanga Dandasana, Upward Facing Dog e Downward Facing Dog – viene ripetuta più volte nei corsi di flow; la chiave è mantenere la consapevolezza in ogni transizione per evitare l’autopilotismo e ridurre il rischio di infortuni. Di seguito vengono descritti i passaggi fondamentali, con indicazioni precise sull’allineamento e suggerimenti per chi è alle prime armi.

1. Plank (Phalakasana)

Si può arrivare in Plank saltando indietro dalla parte anteriore del tappetino o scendendo da Downward Facing Dog. Le mani devono trovarsi direttamente sotto le spalle, le braccia tese e il corpo in linea retta dalla testa ai talloni. È importante attivare il core e distribuire il peso in modo uniforme sui palmi, evitando che i fianchi si affondino.

2. Spostamento delle spalle e preparazione

Prima di scendere in Chaturanga Dandasana, sposta leggermente le spalle in avanti, in modo che siano davanti ai polsi. Salendo sulle punte dei piedi, apri il torace premendo le scapole verso il basso e leggermente verso l’esterno; lo sguardo dovrebbe sollevarsi leggermente, favorendo un allineamento più stabile.

3. Chaturanga Dandasana

Espira e piega i gomiti mantenendoli aderenti al corpo, scendendo finché le braccia formano un angolo di 90° con il pavimento. Se la forza è insufficiente, è lecito appoggiare le ginocchia a terra o mantenere le spalle leggermente sopra i gomiti. Ferma il movimento per qualche istante, evitando di “scivolare” verso il basso, in modo da preservare le articolazioni delle spalle.

4. Upward Facing Dog (Urdhva Mukha Svanasana)

Inspira e solleva rapidamente i piedi, facendo ruotare le caviglie. Se scegli di girare i piedi uno alla volta, le spalle rimarranno sopra i polsi. Allunga le braccia senza bloccare i gomiti, ma se ti è più comodo, mantienili leggermente flessi per ridurre la pressione sulle articolazioni. Apri il petto spingendo le scapole verso il basso, solleva le cosce dal pavimento e attiva i muscoli delle gambe.

5. Downward Facing Dog (Adho Mukha Svanasana)

Espira, solleva i fianchi e porta i piedi a toccare il suolo, formando una “V” rovesciata. Le mani rimangono ben piantate, le braccia tese, e le gambe leggermente flesse se necessario per mantenere la colonna allineata. Concentrati sul trasferire il peso verso le mani e premi i talloni verso il pavimento, mantenendo la testa tra le braccia.

Per i principianti che trovano difficile la Chaturanga, una variante consiste ad appoggiare le ginocchia a terra prima di scendere, mantenendo comunque la schiena neutra. In alternativa, è possibile sostituire l’Upward Facing Dog con una Cobra bassa o alta, a seconda del livello di forza della parte superiore del corpo. Questi aggiustamenti permettono di praticare la sequenza mantenendo una buona propriocezione e riducendo lo stress su spalle e polsi.