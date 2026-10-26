Una panoramica completa delle app più utili per pianificare, registrare e analizzare gli allenamenti, con consigli per scegliere la soluzione giusta.

Il panorama delle applicazioni per il fitness si è moltiplicato negli ultimi anni, offrendo strumenti sempre più sofisticati per chi vuole tenere traccia delle proprie performance. Dalle semplici schede cartacee alle soluzioni digitali che si integrano con smartwatch, la scelta può risultare complessa, soprattutto per chi desidera un equilibrio tra funzionalità, privacy e costi.

Una buona app deve consentire di pianificare gli allenamenti, registrare ogni serie con precisione e fornire analisi dei progressi in forma chiara. Inoltre, è importante che i dati rimangano sul dispositivo, evitando abbonamenti inutili e garantendo la massima riservatezza. In questo articolo confrontiamo due realtà distinte: Fitness Logbook, un registro completo per gli appassionati di pesi, e la suite di app sviluppate da Lorenzo Franceschini, pensate per trainer e utenti con esigenze diverse.

Fitness Logbook: registro completo per i pesi

Fitness Logbook si presenta come un’app minimalista ma ricca di opzioni. Permette di creare routine personalizzate scegliendo tra centinaia di esercizi predefiniti o aggiungendo movimenti su misura. Ogni serie può essere annotata con peso, ripetizioni, tempo, distanza e parametri avanzati come RPE e RIR. Le note individuali aiutano a ricordare dettagli cruciali per le sessioni successive, mentre i record personali motivano a superare i propri limiti.

Gestione delle routine e dei programmi

Le routine possono essere organizzate in programmi a lungo termine, con fasi specifiche per forza, ipertrofia o resistenza. L’app supporta metodologie di intensificazione quali drop set, rest-pause, negative reps e superset. È possibile impostare timer di recupero automatici, creare circuiti EMOM, Tabata o AMRAP e, grazie alla sincronizzazione con Apple Watch, monitorare in tempo reale la frequenza cardiaca e i dati di allenamento. I progressi sono visualizzati tramite grafici dettagliati, calcolatori di 1RM e monitoraggio di peso, misure e macronutrienti. Il modello PRO è disponibile con licenza mensile (2,99 €), annuale (24,99 €) o a vita (79,99 €).

L’ecosistema di app di Lorenzo Franceschini per trainer e appassionati

L’ingegnere e personal trainer Lorenzo Franceschini ha sviluppato una serie di applicazioni focalizzate su singole esigenze. Forza offre un diario di palestra ultra-semplice, con schede scritte in stile note e una guida serie-per-serie che mostra carico, ripetizioni e record. SteelLog si concentra sulla progressione intelligente basata su RPE, fornendo suggerimenti di carico e statistiche dettagliate sia su iOS che Android. FittyPal è la suite più completa, con periodizzazione macro-/meso-/microciclica, GPS per attività outdoor e oltre 200 esercizi categorizzati per gruppo muscolare. Per gli allenamenti a intervalli, Tempo e Ritmo offrono timer visuali, avvisi sonori e integrazione con cardiofrequenzimetri Bluetooth. SteelGo è pensata per functional training, con modalità Tabata, EMOM e AMRAP. Fondo aiuta a costruire la base aerobica in zona 2, con avvisi vocali e calcolo dell’equilibrio 80/20. Infine, TrainingData è un gestionale per trainer, con anagrafica clienti, programmazione, pagamenti e report avanzati.

Quale app scegliere in base alle proprie esigenze

Se l’obiettivo è un controllo dettagliato dei sollevamenti e la creazione di programmi strutturati, Fitness Logbook risulta la soluzione più completa, soprattutto per chi utilizza dispositivi Apple. Per chi preferisce pagare una sola volta e conservare i dati sul proprio smartphone, la famiglia di app di Franceschini è ideale: Forza per chi vuole semplicità, SteelLog per gli amanti della progressione basata su RPE, FittyPal per atleti che necessitano di periodizzazione avanzata, e Tempo o Ritmo per gli appassionati di HIIT e contenuti social. L’utente che gestisce più clienti troverà TrainingData indispensabile per centralizzare anagrafica, pagamenti e metriche di performance. La scelta dipende dal livello di dettaglio richiesto, dal budget e dalla preferenza per l’ecosistema Apple o la flessibilità multi-platform.