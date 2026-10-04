Il cancro alla vescica è una delle neoplasie urologiche più diffuse al mondo, caratterizzata spesso da una diagnosi tardiva a causa di sintomi poco specifici. Le metodiche tradizionali, basate su cistoscopie invasive e citologia urinaria, non sempre riescono a identificare la malattia nelle sue fasi più precoci, ritardando l’avvio di trattamenti potenzialmente salvavita.

Una collaborazione tra la Stanford University e il Veterans Affairs Palo Alto Health Care System ha sviluppato un test delle urine in grado di superare questi limiti. Pubblicato su Nature Medicine il nuovo esame analizza i frammenti di RNA tumorale presenti nel liquido espulso dall’organismo, offrendo una lettura più dettagliata dell’attività neoplastica rispetto alla semplice ricerca di DNA.

Meccanismo del test basato su frammenti di RNA urinario

Il principio alla base del nuovo esame è l’identificazione di piccole sequenze di RNA rilasciate dalle cellule tumorali direttamente nell’urina. Queste molecole, dette messaggeri dell’attività cellulare, vengono catturate e quantificate mediante tecniche di sequencing ad alta sensibilità. Diversamente dalla classica biopsia liquida che punta al DNA circolante nel sangue, l’RNA urinario consente di inferire non solo la presenza di cellule neoplastiche, ma anche la loro stato funzionale proliferazione, evasione immunitaria o risposta a farmaci specifici. Come ha spiegato il coordinatore dello studio Maximilian Diehn, “cercare il DNA nelle urine ci dice se il cancro è presente; l’analisi dell’RNA ci indica anche cosa sta facendo”.

Risultati clinici: accuratezza, monitoraggio della malattia residua e previsione della risposta immunitaria

Il nuovo test è stato sottoposto a valutazione su 683 campioni di urina raccolti da pazienti con sospetto di neoplasia vescicale. I risultati hanno mostrato una capacità di identificare correttamente il 95 % dei casi di cancro alla vescica una performance superiore a quella delle tecniche tradizionali. Inoltre, la metodica ha permesso di rilevare la malattia residua ovvero la presenza di cellule tumorali ancora attive durante o dopo un ciclo terapeutico, un aspetto cruciale per evitare recidive non rilevate.

Un altro punto di forza riguarda la previsione della risposta all’immunoterapia. Analizzando specifici profili di RNA, il test ha identificato i pazienti più propensi a trarre beneficio da trattamenti a base di inibitori del checkpoint immunitario, una terapia spesso complessa e costosa nel contesto della vescica. Joseph Liao, co-autore della ricerca, ha sottolineato che “attualmente non esistono marcatori biologici approvati per il monitoraggio; i trattamenti sono gravosi sia fisicamente che finanziariamente”. La possibilità di guidare le scelte terapeutiche con dati reali può ridurre sia gli effetti collaterali sia i costi sanitari.

Impatto pratico per pazienti e oncologi

Per i pazienti, la non invasività del prelievo urinario rappresenta un beneficio immediato: nessuna necessità di anestesia, nessun disagio post-procedure e la possibilità di ripetere il test a intervalli regolari per monitorare l’evoluzione della malattia. Per gli oncologi, il test fornisce una informazione dinamica sulla biologia tumorale, consentendo di adattare la strategia terapeutica in tempo reale, ad esempio scegliendo di intensificare l’immunoterapia solo nei soggetti con profilo RNA favorevole.

La combinazione di alta sensibilità, capacità di monitoraggio continuo e indica​zione della risposta immunitaria rende il test un potenziale nuovo standard di cura, aprendo la strada a diagnosi più anticipate e a trattamenti più mirati.