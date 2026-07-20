Prevenzione oncologica: i risultati straordinari del vaccino contro l’HPV

La lotta contro il Papillomavirus umano (HPV) ha compiuto un passo da gigante grazie a una scoperta rivoluzionaria pubblicata su Lancet. Uno studio condotto nel Regno Unito ha registrato zero decessi per cancro della cervice uterina tra le giovani donne vaccinate durante l’infanzia. Questo risultato straordinario sottolinea l’importanza cruciale della vaccinazione precoce e della prevenzione oncologica.

I dati raccolti dimostrano che l’efficacia del vaccino è massima quando viene inserito in una strategia combinata con screening e trattamenti precoci. Tuttavia, mentre nel Regno Unito la copertura vaccinale nella fascia d’età 12-13 anni raggiunge il 90% in Italia la media nazionale si ferma al 70% con disomogeneità regionali e un bacino di due milioni di individui non immunizzati.

Farmacie territoriali: alleate nella prevenzione

In questo scenario, le farmacie territoriali si configurano come presidi strategici per colmare il divario nelle coperture vaccinali. Caterina Rizzo, professore di Igiene e Medicina Preventiva all’Università di Pisa ha evidenziato il ruolo cruciale delle farmacie come primo punto di contatto con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) per milioni di famiglie.

Secondo Rizzo, oltre alla possibilità di somministrare direttamente il vaccino laddove la normativa regionale lo consenta, i farmacisti possono svolgere un ruolo fondamentale nel counseling e nella sensibilizzazione scientifica orientando genitori e adolescenti verso l’immunizzazione. Questo contributo è essenziale per rafforzare la prevenzione oncologica territoriale.

Sensibilizzazione precoce e vaccinazione di genere

L’importanza di un intervento proattivo da parte dei farmacisti è stata sottolineata anche dai rappresentanti di categoria. Marco Meconi, presidente di Federfarma Marche ha evidenziato come la vaccinazione contro l’HPV debba essere promossa fin dall’età pre-adolescenziale.

“Dallo studio emerge sempre di più l’importanza e la necessità di sensibilizzare i genitori verso la vaccinazione in età precoce e adolescenziale”, ha spiegato Meconi. La vaccinazione non è solo una prerogativa femminile: i ragazzi sono spesso portatori asintomatici dell’infezione, rendendo la vaccinazione maschile altrettanto cruciale per interrompere la catena di trasmissione del virus.

Meconi ha delineato due direttrici fondamentali per l’intervento del farmacista sul territorio: la gestione dell’esitazione vaccinale e la promozione della vaccinazione universale. Le farmacie si configurano come punti di riferimento accessibili per accogliere le famiglie, sciogliere dubbi e contrastare la disinformazione sulla sicurezza dei vaccini.