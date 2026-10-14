Papa Leone XIV è stato diagnosticato con un adenocarcinoma polmonare la forma più frequente di tumore maligno al polmone. L’intervento chirurgico per rimuovere la neoplasia è stato effettuato al Policlinico Gemelli di Roma, sotto la supervisione del dott. Edoardo Mercadante, responsabile dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Toracica presso l’Irccs Ifo – Istituto Nazionale Tumori Regina Elena. Dopo l’operazione il pontefice è stato trasferito subito nella sua stanza, un segnale positivo che indica assenza di complicazioni legate al risveglio dall’anestesia. Le prime 24-48 ore sono ora considerate le più delicate per monitorare l’evoluzione clinica.

Intervento al Policlinico Gemelli e prime indicazioni cliniche

Secondo le comunicazioni provenute dal reparto, l’intervento è risultato privo di incidenti intraoperatori e la rimozione del nodulo è stata completa. Il personale medico ha sottolineato che, se lo stato generale rimarrà stabile, il Papa potrebbe lasciare l’ospedale entro 5-6 giorni. Tale previsione si basa sull’assenza di segni di infezione, sulla corretta emostasi e su un risveglio senza intoppi, fattori che hanno permesso di passare direttamente alla fase di ricovero nella stanza privata.

Adenocarcinoma: tipologia e diffusione

L’esame istologico ha confermato che il tumore rientra nella categoria dei tumori polmonari non a piccole cellule (NSCLC), specificamente nell’adenocarcinoma. Questa sottocategoria origina dalle cellule che rivestono le ghiandole e le mucose respiratorie, soprattutto nei tratti terminali dei bronchi e negli alveoli. A differenza di altre forme, l’adenocarcinoma si sviluppa più frequentemente nelle zone periferiche del polmone, rendendolo il tumore più comune tra i non fumatori. Nei paesi occidentali rappresenta circa il 40-50% delle nuove diagnosi di cancro al polmone.

Prospettive terapeutiche: linfonodi, profilo molecolare e possibili terapie adiuvanti

Il prossimo passo della valutazione consiste nell’analisi dettagliata dei linfonodi asportati insieme al tumore e nella definizione del profilo molecolare della neoplasia. Questi dati saranno fondamentali per stabilire se la tipologia specifica di adenocarcinoma sia sensibile a terapie mirate, come la chemioterapia l’immunoterapia o trattamenti biologici. In base ai risultati istologici e molecolari, i medici decideranno se sarà necessario introdurre una terapia adiuvante o se la chirurgia da sola potrà garantire un controllo a lungo termine.

Ruolo dell’Aiom e della commissione scientifica

Massimo Di Maio, presidente dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (Aiom), ha ribadito che è fondamentale attendere l’esame istologico definitivo per avere un quadro completo. Tuttavia, ha sottolineato che l’intervento chirurgico scelto ha un chiaro intento guaritivo e rappresenta la base su cui costruire eventuali trattamenti aggiuntivi. Nei prossimi mesi saranno programmati controlli periodici, con un follow-up previsto per i prossimi cinque anni al fine di monitorare eventuali recidive o evoluzioni della malattia.