Cinque asana facili possono ridurre le vampate, migliorare il sonno e restituire energia durante la menopausa.

La transizione verso la menopausa è spesso caratterizzata da sudori improvvisi, difficoltà a dormire e sbalzi d’umore. Questi sintomi, se non gestiti, possono interferire con la quotidianità e creare una sensazione di perdita di controllo sul proprio corpo. Fortunatamente, lo yoga si è dimostrato un supporto efficace e accessibile: non è necessario essere atleti esperti, basta un tappetino e la volontà di ascoltare il proprio respiro.

Benefici scientifici dello yoga in menopausa

Numerosi studi hanno evidenziato che una pratica regolare di yoga riduce l’incidenza delle vampate di calore grazie alla modulazione del sistema nervoso autonomo. Le sequenze respiratorie attivano il ramo parasimpatico, favorendo una risposta di rilassamento che contrasta l’onda di calore. Parallelamente, le posture dolci stimolano la produzione di melatonina, migliorando la qualità del sonno e contribuendo a un ritmo circadiano più stabile.

Oltre agli effetti sul sistema termico, lo yoga mantiene la flessibilità articolare e riduce i dolori muscolari tipici della fase post-menopausale. Alcune asana, lavorando sulla zona pancia-torace, favoriscono una lieve stimolazione del systema endocrino supportando così l’equilibrio ormonale. In aggiunta, la pratica costante abbassa i livelli di cortisolo l’ormone dello stress, con un impatto positivo sull’umore generale.

Le 5 asana più efficaci per la menopausa

Posizione del Bambino (Balasana)

Questa postura di riposo favorisce un profondo rilassamento del sistema nervoso. Piegandosi in avanti con la fronte a terra, si riduce la tensione della colonna e si ottiene un sollievo immediato durante una vampata di calore. Per praticarla, inginocchiati, unisci i talloni e apri le ginocchia alla larghezza dei fianchi; espira e abbassa il busto tra le gambe, lasciando le braccia distese o lungo i fianchi. Mantieni 5-10 respiri lenti.

Gatto-Mucca (Marjaryasana/Bitilasana)

Alternare l’inarcamento e la curvatura della colonna vertebrale è ideale per sciogliere la rigidità mattutina. Il movimento dinamico massaggia anche gli organi addominali, favorendo una migliore digestione. Parti a quattro zampe, inspira aprendo il petto e sollevando lo sguardo (Mucca), espira curvando la schiena verso l’alto e portando il mento al petto (Gatto). Ripeti per 5-10 volte sincronizzando respiro e movimento.

Posizione del Ponte (Setu Bandhasana)

Il ponte apre il petto e le spalle, contrastando la tendenza a chiudersi tipica dei periodi di stress. Sollevando il bacino, si rinforzano gambe, glutei e pavimento pelvico, mentre la leggera pressione sul collo stimola la tiroide. Sdraiata sulla schiena, piega le ginocchia con i piedi appoggiati a terra, spingi verso l’alto inspirando, mantieni 3-5 respiri e poi ritorna dolcemente al suolo.

Cane a faccia in giù (Adho Mukha Svanasana)

Questa semi-inversione è una vera carica di energia: allunga la catena posteriore, migliora la circolazione e rafforza braccia e gambe, contribuendo a mantenere la densità ossea. Da quattro zampe, solleva i fianchi verso l’alto formando una “V” rovesciata, con le mani ben radicate a terra e le ginocchia leggermente flesse. Mantieni la posizione per alcuni respiri, poi ritorna.

Gambe al muro (Viparita Karani)

Considerata la postura rigenerante per eccellenza, è particolarmente indicata prima di coricarsi. Appoggiando le gambe al muro, si favorisce il ritorno venoso, si allevia il gonfiore agli arti inferiori e si calma il sistema nervoso, contrastando l’insonnia. Seduta di lato al muro, sdraiati girando la schiena a terra e solleva le gambe verso l’alto, lasciandole appoggiate al supporto. Rilassa le braccia, chiudi gli occhi e resta per 5-10 minuti.

Oltre alle posture, il respiro consapevole rimane lo strumento più potente a disposizione. Quando si avverte una vampata o un’ondata d’ansia, fermarsi, inspirare profondamente e espirare lentamente attiva il sistema parasimpatico, riportando immediatamente una sensazione di calma e controllo.