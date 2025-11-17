Prevenzione dei tumori, Vaia: “Stili di vita sani primo motore della vita”

(Adnkronos) – "Sono stato a Napoli all'Istituto nazionale tumori Irccs Fondazione 'G. Pascale', una eccellenza italiana nel mondo, a parlare dell'innovazione al servizio della prevenzione. Con gli stili di vita salutari ma anche e soprattutto con gli strumenti della prevenzione si possono evitare i tumori e allontanare la mortalità. Rinnoviamo ancora una volta l'invito a tutti a fare degli stili di vita il 'primum movens' della vita". Così in un video sui social Francesco Vaia, già direttore della Prevenzione del ministero della Salute e oggi componente dell'Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità.

—[email protected] (Web Info)