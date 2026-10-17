L’autunno in Val di Fiemme diventa un laboratorio di salute, natura e sapori tipici.

Con l’arrivo del fresco autunnale, la Val di Fiemme si trasforma in un vero centro di benessere dove i colori dorati dei boschi si sposano con un’offerta di attività salutari e tradizioni culinarie.

Secondo i più recenti dati Istat, la valle supera la media nazionale per qualità dei servizi, tassi di occupazione e minima occupazione del suolo, testimoniando una qualità della vita che attira sempre più visitatori anche nei mesi di settembre.

Il Dolomiti Wellness Community Summit 2026 e le indicazioni del Prof. Enzo Primitivo

Durante il Dolomiti Wellness Community Summit 2026 tenutosi a Predazzo, il medico chirurgo Enzo Primitivo esperto di medicina della longevità ha illustrato una “giornata modello” da replicare nella vita quotidiana. Il suo schema parte da una breve esposizione alla luce mattutina sul balcone, prosegue con un’attività fisica in aria aperta – corsa, camminata o forest bathing – e termina con un pranzo a base di pasta di grano duro arricchita da erbe locali, seguita da una breve pausa rilassante, una sessione di sauna nel pomeriggio e una cena leggera a base di zuppa di patate, rafano e porri, chiusa da una tisana calmante.

Benefici concreti della routine proposta

Le raccomandazioni puntano su alimentazione equilibratamovimento regolare e rispetto dei ritmi del sonno elementi riconosciuti dalla ricerca scientifica come fondamentali per una vita longevoamente sana.

Il Percorso dei Pini di Ville di Fiemme: natura e benessere psicofisico

Inaugurato l’11 ottobre il Percorso dei Pini si inserisce nel progetto “I Sentieri di Etika”, promosso da Etika Dolomiti Energia in collaborazione con Consolida e la Cooperativa sociale Oltre. Lungo il tracciato, costeggiato da larici, betulle e conifere, sono state allestite stazioni per esercizi di respirazione consapevole e rilassamento, pensate per ridurre lo stress e favorire la connessione con il proprio corpo.

Il percorso, a dislivello contenuto, conduce al Maso Toffa sede della comunità socio-riabilitativa della Cooperativa Oltre, dove l’esperienza forestale si intreccia con iniziative di inclusione sociale.

Attività outdoor e patrimonio sportivo della valle

La Val di Fiemme offre numerose opportunità per gli amanti delle escursioni, della mountain bike e, per i più sportivi, visite guidate allo Stadio Olimpico del Salto di Predazzo e allo Stadio Olimpico del Fondo di Lago di Tesero luoghi simbolo delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026.

Queste strutture non solo amplificano l’offerta turistica, ma confermano la reputazione della valle come territorio “olimpico” capace di coniugare sport, natura e benessere.

Gastronomia d’autunno: prodotti locali e realtà inclusive

Tra le proposte culinarie spicca il Caseificio Sociale di Predazzo e Moena che valorizza la tradizione casearia con formaggi a km 0, e il Bistrot Le Rais a Villa Flora, gestito da giovani con disabilità e focalizzato su una cucina di alta qualità. Al Passo di Lavazè la Malga Varena serve piatti tipici in un contesto scenografico, mentre a Cavalese l’Hotel Orso Grigio propone un menù che coniuga innovazione e radici gastronomiche.

L’uso di ingredienti locali, accompagnato da panorami mozzafiato, rende l’esperienza gastronomica un’estensione naturale del benessere promosso dalla valle.