Forlì-Cesena guadagna una posizione nella classifica nazionale sulla qualità della vita, mentre Rimini entra nella top ten.

La provincia di Forlì-Cesena risale al 12esimo posto su 107 province italiane nell’indagine 2026 di ItaliaOggi e Ital Communications, realizzata con la Sapienza di Roma. Nel 2025 era tredicesima. I dati riguardano l’intero territorio provinciale, perché non sono disponibili valutazioni separate per i due capoluoghi.

Il risultato migliore arriva dal Sistema salute, dove la provincia passa dal 42esimo al 34esimo posto, con otto posizioni guadagnate. Ambiente e turismo, insieme a intrattenimento e cultura, si confermano al 17esimo posto. In affari e lavoro la provincia è sedicesima, ma perde sei posizioni rispetto al decimo posto del 2025. Reddito e ricchezza salgono al 23esimo posto, mentre la popolazione, cioè dinamiche demografiche e struttura dei residenti, scende dal 24esimo al 25esimo posto. L’istruzione resta al 37esimo posto.

Sicurezza sociale in calo, reati in risalita

La sicurezza sociale, che misura le condizioni di fragilità e disagio della popolazione, è la dimensione che peggiora di più: Forlì-Cesena scende dal 30esimo al 44esimo posto, con 14 posizioni perse. Al contrario, nella dimensione reati e sicurezza la provincia sale dal 69esimo al 61esimo posto. Il piazzamento resta lontano dalle prime posizioni, ma rappresenta un passo avanti rispetto all’anno precedente.

Il confronto con Rimini e Ravenna

Tra le province romagnole, Rimini è sesta in Italia, Forlì-Cesena dodicesima e Ravenna diciassettesima. Rimini eccelle nel turismo, dove è terza, e nella sicurezza sociale, dodicesima, ma è 102esima nei reati. Ravenna ha il miglior dato romagnolo nel reddito, quinta in Italia, e buoni risultati in istruzione (13esimo) e turismo (11esimo), mentre fatica in affari e lavoro (44esimo) e sicurezza sociale (49esimo). Forlì-Cesena ha una distribuzione più equilibrata.