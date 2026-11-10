Tre comuni toscani hanno lanciato iniziative concrete per la prima infanzia, tra aperture di asili, incontri nutrizionali e investimenti che promettono di chiudere le liste d’attesa.

Negli ultimi mesi la Toscana ha registrato un rialzo significativo delle iniziative rivolte ai bambini nella prima infanzia. Le amministrazioni comunali di Rocca de’ Baldi, Villa Literno e Camaiore hanno organizzato eventi che combinano aspetti educativi, sanitari e infrastrutturali, dimostrando come la cura dei più piccoli sia ormai una priorità condivisa.

Queste attività non solo rispondono a bisogni immediati, ma creano anche spazi di crescita e relazioni sociali per le famiglie. Dalla discussione su una corretta svezzamento alle nuove strutture che accolgono i neonati, il quadro complessivo mostra un impegno coordinato tra enti locali, operatori sanitari e cooperativi.

Incontro sull’alimentazione all’asilo nido “Palloncino Blu” di Rocca de’ Baldi

Giovedì 12 novembre, alle 17:30, il nido “Palloncino Blu” ha ospitato un tavolo informativo dedicato alla nutrizione dei bambini da 3 a 36 mesi. L’iniziativa, promossa dal Comune, ha riunito la cooperativa Chianoc, la dietista della ASL CN1 Dott.ssa Paola Rapalino e il gestore della mensa Lo Scarabocchio. Durante l’incontro sono state illustrate le esigenze nutrizionali delle prime fasi di vita, con consigli pratici per passare dallo svezzamento a un’alimentazione equilibrata. I genitori hanno potuto porre domande su gusti, prevenzione dei disturbi alimentari e l’importanza del pasto come momento di relazione e apprendimento. L’obiettivo è stato quello di creare una sinergia tra famiglie, educatori e professionisti sanitari.

Inaugurazione del nuovo asilo nido comunale a Villa Literno

Lo stesso giorno, alle 10:30, la piazza dei Poeti di Villa Literno è diventata il palcoscenico per l’apertura del nuovo asilo nido comunale. Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco Valerio Di Fraia, l’assessore alla Pubblica Istruzione Mariangela Guaglione e numerosi cittadini. L’assessore ha sottolineato che il servizio non è semplicemente una “sala di accoglienza”, ma il primo luogo di apprendimento dove i bambini scoprono il mondo e costruiscono le prime relazioni sociali. Il progetto è stato descritto come un “sostegno alla genitorialità” e come un passo fondamentale per garantire pari opportunità a tutte le famiglie del territorio.

Apertura di due nuovi asili nido a Lido di Camaiore e Capezzano (Camaiore)

Il 11 novembre, le strutture di Lido di Camaiore e Capezzano hanno celebrato la loro inaugurazione con un Open Day dedicato ai genitori. La cerimonia è stata seguita dalla presenza del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e dell’assessora regionale ai servizi scolastici Alessandra Nardini. L’assessora Claudia Larini ha evidenziato che questi centri rappresentano spazi di crescita dotati di metodologie educative all’avanguardia, fondamentali per la socializzazione dei piccolissimi. Il progetto è stato finanziato con 1 440 000 euro provenienti da un bando Pnrr, a cui si aggiungono 120 000 euro da un bando ministeriale Poc-Pon e 250 000 euro di risorse comunali.

Capacità, finanziamenti e gestione

Grazie all’investimento complessivo, i due nuovi plessi offrono 72 posti per bambini da 0 a 3 anni (45 a Capezzano Pianore e 15 a Lido di Camaiore, con possibilità di incrementare del 20 %). L’amministrazione ha dichiarato che le liste d’attesa sono state azzerate, una conquista definita “storica” dal sindaco Marcello Pierucci. La gestione quotidiana è affidata alla cooperativa “La Gardenia”, che curerà sia l’organizzazione didattica sia la preparazione dei pasti, garantendo il rispetto delle linee guida nutrizionali.

Le tre realtà comunali hanno dimostrato come un approccio integrato – che unisce spazi educativi, formazione nutrizionale e investimenti strutturali – possa rispondere efficacemente alle esigenze delle famiglie. I prossimi mesi potranno vedere l’estensione di questi modelli ad altre realtà locali, consolidando un futuro in cui la prima infanzia trova risorse adeguate e serenità.