Un accordo triennale unisce Roma Capitale e l'Ordine degli Psicologi del Lazio per sostenere il benessere psicologico dei giovani e migliorare i servizi sociali cittadini.

Roma Capitale e l’Ordine degli Psicologi del Lazio hanno siglato un accordo triennale per rafforzare la collaborazione sul benessere psicologico. L’intesa porta la firma dell’assessora alle Politiche Sociali e alla Salute, Barbara Funari, e della presidente dell’Ordine, Paola Medde, che l’hanno sottoscritta il 12 novembre. Il documento nasce per rispondere in modo più preciso alle esigenze dei cittadini, con un’attenzione speciale alle nuove generazioni.

Gli obiettivi dell’intesa per i giovani della capitale

L’accordo mira a inserire le competenze psicologiche nella programmazione degli interventi sociali e nella individuazione dei bisogni emergenti. Tra le azioni previste figurano la partecipazione a tavoli di lavoro e la realizzazione di progetti dedicati al benessere, all’inclusione e alla partecipazione alla vita cittadina. Il target principale sono i giovani tra i 15 e i 35 anni, per i quali si prevede una rilevazione specifica dei bisogni, utile a orientare le politiche pubbliche.

Studi, formazione e monitoraggio dei servizi

Il programma prevede anche studi, ricerche e interventi sperimentali, insieme al monitoraggio e all’innovazione dei servizi offerti ai cittadini. Un capitolo riguarda la formazione del personale di Roma Capitale, in particolare degli operatori impegnati nei servizi sociali e nell’ambito dell’inclusione.

Il valore del sostegno psicologico secondo Funari

L’assessora Funari ha spiegato che le difficoltà relazionali e le fragilità dei più giovani spesso restano invisibili finché non diventano situazioni di disagio più profonde. Per questo, ha sottolineato, serve rafforzare l’ascolto e intercettare i bisogni prima che si trasformino in emergenze. L’obiettivo dichiarato è che nessun ragazzo o ragazza si senta solo di fronte alle proprie difficoltà.