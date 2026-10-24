Ritrova il benessere intimo con consigli pratici, alimenti e il gel Saugella, senza ricorrere agli antibiotici.

Il cattivo odore intimo è una problematica che molte donne affrontano, spesso legata a uno squilibrio del microbiota vaginale. Le cause possono variare da cambiamenti ormonali a trattamenti antibiotici, ma la buona notizia è che esistono strategie sia naturali sia farmacologiche per ristabilire l’armonia dell’ecosistema intimo.

Accanto ai consigli tradizionali, il mercato offre prodotti specifici come il gel Saugella Tripla Azione, ideato per alleviare i sintomi della vaginosi batterica senza l’uso di antibiotici. In questo articolo trovi un percorso completo: dall’igiene quotidiana ai probioti, passando per i rimedi della nonna e per l’utilizzo corretto del gel.

Igiene intima e pH fisiologico

Il primo step per contrastare l’odore è mantenere il pH fisiologico della zona vulvo-vaginale, compreso tra 4,5 e 5,5. Scegliere un detergente intimo dal pH corretto evita di alterare l’acidità naturale, prevenendo la proliferazione di batteri nocivi. È consigliabile limitare i lavaggi a una o due volte al giorno, evitando saponi profumati, saponi comuni o lavande aggressive, che possono irritare la mucosa e favorire disbiosi.

Scelta del detergente

Optare per prodotti certificati come “intimi a pH bilanciato” garantisce una pulizia delicata. Leggere l’etichetta e verificare l’assenza di parabeni, coloranti e profumi artificiali è fondamentale. Un’applicazione eccessiva può rimuovere la flora protettiva, perciò è meglio risciacquare con acqua tiepida e tamponare delicatamente con un asciugamano di cotone.

Probiotici e alimentazione per la flora vaginale

I probiotici rappresentano un supporto efficace per ribilanciare la flora batterica sia intestinale che vaginale. L’assunzione di integratori specifici o di alimenti ricchi di lattobacilli, come lo yogurt bianco naturale, il kefir e i miso, contribuisce a mantenere il pH acido e a ostacolare la crescita di batteri responsabili dell’odore sgradevole. Alcuni studi evidenziano che ceppi come Lactobacillus crispatus o L. rhamnosus sono particolarmente indicati per la salute intima femminile.

Alimenti consigliati

Integrare nella dieta fibre prebiotiche (legumi, cereali integrali) e antiossidanti (frutti rossi, verdure a foglia verde, tè verde) favorisce la diversità microbica intestinale, che a sua volta influenza la flora vaginale. Anche nutrienti come lo zinco, la vitamina D3 e gli omega-3 rinforzano la barriera mucosa, migliorandone l’idratazione e la resistenza alle infezioni.

Rimedi casalinghi: cosa funziona e cosa evitare

Alcuni rimedi popolari hanno basi scientifiche: lo yogurt bianco naturale, grazie ai suoi lattobacilli vivi, può essere applicato localmente o consumato per rinforzare la flora. L’acqua con bicarbonato è talvolta usata come tampone esterno per neutralizzare temporaneamente l’odore, ma non dovrebbe diventare una pratica quotidiana poiché può alterare l’equilibrio acido della mucosa.

Al contrario, è sconsigliato l’uso interno di aceto o di altri prodotti acidi non formulati, così come l’impiego di deodoranti intimi profumati o di salviettine contenenti alcol, poiché irritano la zona e peggiorano la disbiosi. La regola d’oro è preferire soluzioni non irritanti e prive di profumi.

Gel Saugella Tripla Azione: composizione, modalità d’uso e benefici

Il gel Saugella Tripla Azione è un dispositivo medico monouso studiato per combattere la vaginosi batterica senza ricorrere agli antibiotici. La sua formula contiene glicogeno, che nutre i lattobacilli benefici, e acido lattico, elemento chiave nella regolazione del pH vaginale (pH 3,8). Il prodotto è privo di ormoni, conservanti e antibiotici, riducendo così il rischio di resistenza batterica.

Modo d’uso

Si utilizza una capsula al giorno, preferibilmente la sera, per sette giorni consecutivi. Dopo aver rimosso il tappo, l’applicatore viene inserito delicatamente nella vagina; si preme il tubetto fino a svuotarlo, evitando il reflusso. Il gel forma una pellicola protettiva che favorisce la ricolonizzazione dei batteri benefici e neutralizza i cattivi odori.

Precauzioni e consigli aggiuntivi

Prima dell’impiego è importante leggere il foglietto illustrativo e verificare l’assenza di allergie a componenti come il glicole propilenico. Non è indicato per bambini né per uso interno in caso di lesioni mucose. Per massimizzare i risultati, è consigliabile associare il trattamento a una routine igienica a pH corretto e a un’alimentazione ricca di probiotici, soprattutto nei periodi di stress, dopo terapie antibiotiche o durante cambiamenti ormonali (menopausa, gravidanza).