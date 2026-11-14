Mosca avrebbe presentato richieste pesanti per la fine della guerra in Ucraina, tra cessioni territoriali e un nuovo assetto della sicurezza europea.

Secondo quanto riportato dalla stampa tedesca, i negoziatori russi avrebbero presentato alle controparti americane ed europee, nel corso degli incontri di questa settimana, una serie di condizioni per porre fine alla guerra in Ucraina. Le richieste riguardano l’Ucraina, la Nato e l’assetto di sicurezza del continente, e hanno suscitato forti reazioni nelle capitali europee.

Le condizioni elencate nel documento

Il documento prevederebbe la cessione all’Russia dell’intero Donbass, compresi i territori che le truppe russe non hanno ancora conquistato, oltre alla smilitarizzazione dei porti di Odessa e Mykolaiv. Kiev dovrebbe impegnarsi a non entrare nella Nato, mentre l’adesione all’Unione europea sarebbe ammessa. La Finlandia dovrebbe lasciare l’Alleanza atlantica, entrata nel 2023 dopo l’invasione russa dell’Ucraina. La Nato dovrebbe rinunciare alle basi nei Paesi baltici, cioè Estonia, Lettonia e Lituania.

Per la Moldova si ipotizza una federazione con la Gagauzia e la Transnistria, regioni che otterrebbero un referendum sull’indipendenza in caso di adesione del Paese all’Ue. In cambio, Mosca ritirerebbe le armi nucleari dalla Bielorussia e le truppe dalla Transnistria, rinunciando a schierare missili a medio raggio.

La smentita del Cremlino

Il giornale che ha pubblicato il documento precisa che si tratterebbe di una delle molte proposte discusse a Mosca, dove gruppi diversi cercano l’attenzione del presidente Vladimir Putin. Non è chiaro se questo sia il quadro presentato ai mediatori statunitensi Jared Kushner e Steve Witkoff, ricevuti al Cremlino giovedì. Il portavoce Dmitry Peskov ha negato che la questione della Finlandia sia stata avanzata.

Nei briefing delle ultime ore, i leader europei hanno reagito duramente. Al vertice Ue di Dublino, Kaja Kallas ha definito le richieste massimaliste e ha sostenuto che il cessate il fuoco debba venire prima di qualsiasi discussione sul dopoguerra. Il cancelliere Friedrich Merz ha risposto che l’architettura di sicurezza europea esiste già e che è stata la Russia a distruggerla con la rottura dell’ordine di Helsinki. Merz ha chiesto agli Stati Uniti di non fare sorprese e di restare al fianco dell’Europa, in vista del possibile incontro tra Trump e Putin previsto in Asia la prossima settimana.