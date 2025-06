(Adnkronos) – "Sanità pubblica e sanità militare: un'alleanza strategica per la salute dei cittadini". In occasione del 192° anniversario del Corpo Sanitario dell'Esercito Italiano, la Fiaso, Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere, esprime il proprio "apprezzamento per il contributo insostituibile della sanità militare al sistema Paese", rinnovando l'impegno per "un'alleanza sempre più solida tra le istituzioni sanitarie civili e militari". "Cinque anni fa, durante la pandemia" di Covid, "la collaborazione tra sanità pubblica e sanità militare ha garantito al Paese una risposta straordinaria in uno dei momenti più difficili della nostra storia recente – dichiara il presidente Fiaso, Giovanni Migliore, che questa mattina ha partecipato alla cerimonia che si è svolta al Policlinico Militare di Roma – Quello spirito di unità nazionale deve continuare a ispirare ogni giorno il nostro lavoro. E' un valore che affonda le radici nella Costituzione e che ci chiama a lavorare insieme per la tutela della salute dei cittadini, anche attraverso soluzioni nuove e condivise". Per ribadire la comune ricerca di soluzioni innovative, al Forum Fiaso 'Logos & Techne', in programma a Siracusa dal 26 al 28 giugno – informa la Federazione – interverrà anche il Generale Carlo Catalano, Ispettore Generale della Sanità Militare, con una riflessione sull'impiego dell'intelligenza artificiale nella sanità militare e sul contributo che le nuove tecnologie possono offrire all'intero sistema sanitario. —salute/[email protected] (Web Info)