Sanremo, dieta salva-voce: “Zenzero, agrumi e kiwi, no caffè e bevande gassate”

(Adnkronos) – Proteggere la voce prima di salire sul palco del Festival di Sanremo partendo dall'alimentazione. "C'è da credere che per i cantanti, ma anche per conduttori e musicisti, le esibizioni dal vivo richiedono una voce vera ed intonata, energia e resistenza, motivo per cui, come in ogni importante competizione che si rispetti, un'alimentazione adeguata e corretta diventa strumento fondamentale per mantenere le prestazioni al massimo livello: alcuni alimenti possono favorire una voce limpida e potente, mentre altri rischiano di irritarla o affaticarla. La prima regola per mantenere le corde vocali flessibili è bere acqua a temperatura ambiente, con regolarità, evitando bevande troppo fredde o troppo calde. Pure le tisane o gli infusi bevuti tiepidi a base di camomilla, malva o liquirizia mantengono idratate le corde vocali". Lo spiega all'Adnkronos Salute l'immunologo Mauro Minelli, docente di nutrizione umana e nutraceutica all'Università Lum. "L'utilizzo misurato di radice di zenzero potrebbe proteggere la voce o essere un ottimo ausilio per alleviare eventuali irritazioni delle strutture coinvolte nella fonazione migliorandone la circolazione. Anche consumare con regolarità frutti ricchi di acqua e vitamina C, come gli agrumi, il kiwi, le pere o i mirtilli, può essere una buona abitudine per i cantanti", suggerisce lo specialista. "D'altra parte – aggiunge – prima di un'esibizione sarà meglio evitare alimenti come latte, formaggi o yogurt interi, potenzialmente in grado di indurre fermentazione con conseguenti pesanti ricadute sulla limpidezza e sul tono della voce. Possono irritare la gola e causare infiammazione anche cibi piccanti ovvero bevande alcoliche o bevande gasate capaci, queste ultime, di provocare gonfiore addominale e reflusso. Inoltre, un eccessivo consumo di bevande nervine, come il caffè, può disidratare e rendere la voce meno elastica". "Per i pasti – consiglia Minelli – meglio pesce, carne bianca, uova. Supportando la riparazione e il recupero muscolare, questi alimenti aiutano a mantenere costante il livello d'attenzione, ancor meglio se accompagnati da verdure e fibre come zucchine, carote, spinaci, finocchi che, a loro volta, favoriscono una digestione leggera prima delle performance".