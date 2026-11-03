Un vademecum chiaro sui miti più diffusi dell'influenza, con consigli pratici per gestire i sintomi e segnalazioni su cosa evitare.

Con l’arrivo dei mesi freddi tornano anche dubbi e credenze sull’influenza. Tra rimedi della nonna, pratiche diffuse e informazioni frammentarie, è facile perdersi: alcune abitudini sono utili, altre inutili o addirittura pericolose. In questo articolo analizziamo i principali luoghi comuni e indichiamo, secondo le conoscenze attuali e le indicazioni di esperti, quali comportamenti favorire per limitare il contagio e alleviare i sintomi.

Per chiarire alcuni punti fondamentali abbiamo raccolto osservazioni del virologo Fabrizio Pregliasco. Le sue indicazioni aiutano a distinguere tra pratiche efficaci e credenze infondate, e a capire quando è opportuno rivolgersi al medico.

Contagiosità e regole di comportamento

Non esiste una regola universale che stabilisca un arco temporale identico per tutte le persone affette: la contagiosità può iniziare prima della comparsa dei sintomi e protrarsi per diversi giorni dopo l’esordio, con variabilità individuale e differenze particolari per bambini e soggetti con difese immunitarie compromesse. Per questo motivo è più utile adottare misure pratiche: lavarsi spesso le mani, arieggiare gli ambienti e, se si è sintomatici, usare una mascherina FFP2 e limitare i contatti stretti. Prestare attenzione ai fazzoletti e agli starnuti degli altri riduce il rischio di trasmissione.

Perché non affidarsi al calendario

Contare i giorni sul calendario può dare un falso senso di sicurezza. Meglio osservare l’andamento clinico: se i sintomi migliorano, il rischio di contagio diminuisce, mentre un peggioramento o la persistenza dei disturbi richiedono una valutazione medica. Questo approccio pratico è più efficace del basarsi su un numero predefinito di giorni.

Rimedi domestici e farmaci

Alcuni rimedi tradizionali possono alleviare i sintomi, ma non sostituiscono il parere medico né terapie specifiche: secondo il professor Pregliasco, “Il brodo è in genere il modo migliore per nutrirsi”, soprattutto quando l’appetito cala e serve un apporto proteico e di liquidi per sostenere la ripresa. Il brodo aiuta anche a idratare e a lenire le mucose irritate, favorendo una sensazione di sollievo.

Antibiotici e influenza

Un principio fondamentale da ricordare è che gli antibiotici agiscono contro i batteri e non contro i virus responsabili dell’influenza. L’assunzione indiscriminata di antibiotici è inefficace contro la malattia virale e può favorire l’antibiotico-resistenza. In alcuni casi, e solo dopo consulto medico, può essere giustificata una terapia antibiotica per trattare infezioni batteriche secondarie che possono complicare il decorso influenzale in persone fragili.

Automedicazione responsabile

Il professor Pregliasco sottolinea che “I farmaci di automedicazione sono il pilastro principale del trattamento delle sindromi influenzali e parainfluenzali”. Questo significa utilizzare con giudizio antipiretici e antidolorifici per controllare i sintomi più fastidiosi senza azzerare del tutto le reazioni fisiologiche dell’organismo. È importante seguire le indicazioni sul dosaggio, non cercare di eliminare completamente la febbre se non necessario e consultare il medico se i sintomi non migliorano dopo alcuni giorni.

Pratiche casalinghe sicure e pericolose

Non tutte le soluzioni domestiche sono equivalenti: l’uso di pezzette inumidite con acqua tiepida o fresca può dare sollievo in caso di febbre elevata, ma applicare sulla pelle prodotti come l’alcol etilico denaturato è sconsigliato, in particolare nei bambini, per il rischio di assorbimento cutaneo e di tossicità. Evitare dunque metodi potenzialmente dannosi e preferire misure semplici e sicure, come l’idratazione, il riposo e la somministrazione di farmaci da banco quando indicati.

L’educazione all’uso corretto dei prodotti da banco è fondamentale: molti farmaci senza ricetta si sono dimostrati sicuri se usati secondo le istruzioni e sono identificabili in farmacia con simboli distintivi. Tuttavia, la scelta del trattamento rimane una decisione che, in presenza di dubbi o di sintomi persistenti, va condivisa con un professionista sanitario.

In definitiva, distinguere i miti dalle pratiche utili richiede informazione consapevole: mantenere buone norme igieniche, evitare rimedi potenzialmente dannosi, usare il brodo e l’automedicazione responsabile come strumenti di supporto, e rivolgersi al medico quando l’andamento della malattia lo richiede sono strategie che proteggono sia il singolo sia la collettività.