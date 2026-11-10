I dati rubati da Rosstat mostrano oltre 400 mila soldati russi caduti, una perdita sconvolgente che svela la vera portata della guerra.

Un attacco informatico ha aperto una finestra inaspettata sul bilancio delle vittime della guerra in Ucraina. Due gruppi di hacker, il collettivo ucraino Silent Crow e il gruppo bielorusso Cyber Partisans, sono riusciti a penetrare i sistemi dell’agenzia statistica russa Rosstat, estraendo dati che fino a poco tempo fa erano rigorosamente custoditi come segreto di Stato.

Le informazioni trapelate indicano che più di 400.000 soldati russi hanno perso la vita dal febbraio 2022, data di inizio dell’invasione, fino ad agosto 2026. Si tratta di una cifra che supera di gran lunga le stime ufficiali di Mosca e che si avvicina a quelle avanzate dalle agenzie di intelligence occidentali.

La violazione informatica di Rosstat e i gruppi responsabili

Secondo le testimonianze dei ricercatori, l’attacco è stato condotto con una precisione quasi professionale. I cyber-criminali hanno sfruttato vulnerabilità non rese pubbliche, riuscendo a scaricare più di 11 milioni di certificati di morte contenuti nei server dell’ente statistico. La cooperazione tra Silent Crow e Cyber Partisans suggerisce, però, l’eventuale supporto di servizi di intelligence europei, anche se non esistono prove definitive.

Cifre di perdita: più di 400.000 morti, oltre 11 milioni di certificati

Tra tutti i documenti, 412.576 certificati di morte riportano esplicitamente la guerra come causa, attraverso codici di morte o note testuali relative a combattimenti. Oltre a questi, la mole di dati comprende informazioni anagrafiche – età, luogo di residenza e luogo del decesso – che permettono di tracciare il profilo dei soldati caduti. La maggior parte dei reclutati proviene dalle regioni asiatiche della Federazione, un dettaglio che conferma le precedenti affermazioni sulla composizione dell’esercito.

Dettagli dei certificati e provenienza dei reclutati

Analizzando i registri, gli esperti hanno riscontrato che molti dei mortali russi appartenevano a unità di fanteria e formazioni di supporto logístico, spesso impiegate in azioni di assedio nel Donbass. Le età medie oscillano tra i 20 e i 30 anni, e una significativa percentuale risulta provenire da repubbliche federali come il Tatarstan e la Siberia occidentale. Questo schema demografico evidenzia la pressione esercitata sulla Russia per arruolare giovani provenienti da aree più lontane dal centro politico.

Implicazioni strategiche: stallo sul campo e possibile mobilitazione

Il dato dei 400.000 morti incide profondamente sulla capacità operativa di Mosca. Secondo l’Institute for the Study of War, nel 2026 l’avanzata russa nelle zone chiave del Donbass si è ridotta a 250 metri quadrati al giorno, a confronto dei 13 chilometri al giorno registrati nel 2025. Questa perdita di slancio ha spinto il Cremlino a valutare una mobilitazione forzata, una misura evidentemente impopolare tra la popolazione russa.

Il contesto della guerra ibrida: altre azioni di disturbo in Europa

Il rilascio delle cifre avviene in un periodo di intensificazione delle attività di guerra ibrida. Negli ultimi mesi, droni hanno colpito otto navi mercantili nelle acque a sud della Romania e della Bulgaria, mentre circa quaranta voli civili europei sono stati temporaneamente deviati a causa di avvisi di bomba che si sono poi rivelati falsi. Un gruppo di estrema destra, autodefintosi “Muzhskoye Gosudarstvo”, è stato collegato a questi eventi, suggerendo una campagna volta a creare caos e a distogliere l’attenzione dalle perdite sul campo.

La fuga di notizie da Rosstat non è solo una rivelazione statistica: è una dimostrazione tangibile delle vulnerabilità della macchina statale russa e un nuovo tassello nella narrazione più ampia della resistenza ucraina. La portata umana delle perdite, così come le implicazioni politiche di un possibile richiamo alle armi, resteranno al centro del dibattito internazionale nei prossimi mesi.