Il 51enne al centro dell’inchiesta per la morte del fisico Cervellati su viale Angelico

Venerdì scorso, una notte apparentemente tranquilla sulla pista ciclabile di viale Angelico, a Roma, è stata segnata da una tragedia che ha scosso la capitale. Il professor Roberto Cervellati, fisico di fama internazionale e veterano dell’Ena, è stato investito da un monopattino elettrico mentre attraversava la corsia riservata ai ciclisti. L’incidente ha provocato il suo decesso poche ore dopo, suscitando immediata attenzione da parte delle autorità e della comunità scientifica.

Il tragico incidente sulla pista ciclabile di viale Angelico

Secondo le ricostruzioni preliminari, il veicolo a due ruote a propulsione elettrica ha colpito il professor Cervellati da dietro, al momento in cui l’uomo stava attraversando la pista per recarsi al luogo della sua prossima lezione. Testimoni oculari hanno riferito di aver udito un forte ronzio seguito da un impatto improvviso, descrivendo la scena come “improvvisa e violenta”. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza locali hanno permesso di identificare il percorso del monopattino e di accertare che il conducente non ha rallentato né ha tentato di prestare soccorso.

Le dinamiche dell’impatto e le prime indagini

Le autorità hanno analizzato le registrazioni video in combinazione con le dichiarazioni dei presenti, giungendo alla conclusione che il soggetto alla guida del monopattino non ha osservato la segnaletica di precedenza. L’analisi forense ha inoltre evidenziato che il veicolo, pur essendo di proprietà privata, non era dotato di sistemi di frenata assistita, fattore che ha aggravato la gravità dell’incidente. A seguito dell’evento, il 92-anni del professore è stato trasportato d’emergenza all’ospedale, dove, nonostante gli sforzi dei medici, è deceduto in seguito a gravi lesioni craniche.

Il sospetto si costituisce: il conducente del monopattino

Il giorno successivo, intorno alle ore 12:00, un uomo di 51 anni si è presentato spontaneamente presso la stazione dei Carabinieri di Trastevere, dichiarando di essere il responsabile dell’incidente. Durante la sua comparizione, il soggetto ha confermato di aver guidato il monopattino elettrico al momento del sinistro e ha ammesso di non aver prestato aiuto alla vittima, assecondando così le ipotesi di fuga e omissione di soccorso. La denuncia formale per omicidio stradale, fuga e omissione di soccorso è stata prontamente depositata dal pubblico ministero.

Procedimenti legali e sequestro del veicolo

Il magistrato responsabile del fascicolo, il pubblico ministero Andrea D’Angeli, ha disposto il sequestro del monopattino, classificandolo come mezzo privato e citandolo nelle accuse contro il conducente. Il sequestro è stato effettuato dagli agenti della Polizia Locale, i quali hanno inoltre raccolto ulteriori testimonianze e conservato le registrazioni video per eventuali analisi future. La collocazione del veicolo in una struttura giudiziaria garantirà la disponibilità di tutti gli elementi probatori in vista del processo.

Il futuro del caso e l’autopsia del professor Cervellati

Il procuratore D’Angeli ha annunciato che l’autopsia sul corpo del professor Cervellati sarà effettuata nei prossimi giorni, al fine di stabilire con precisione le cause del decesso e fornire al tribunale una base scientifica solida per la valutazione delle responsabilità. Nel frattempo, la polizia locale continua a raccogliere dichiarazioni da parte di ulteriori testimoni e a verificare la possibile presenza di ulteriori fattori aggravanti, come la velocità e la condizione del mezzo al momento dell’incidente. La vicenda ha riacceso il dibattito sulla sicurezza delle piste ciclabili urbane e sul ruolo delle normative riguardanti i veicoli a propulsione elettrica, spingendo le amministrazioni cittadine a rivalutare le misure di controllo e monitoraggio.