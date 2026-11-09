Una notte di arte sacra celebra il Cantico di San Francesco con danza, musica e parole.

Il 9 novembre 2026 la maestosa Basilica di San Petronio aprirà le sue navate a un’esperienza unica, Memorare ’26. Si tratta di un Evento gratuito che, partendo dal Cantico delle Creature di San Francesco d’Assisi, intreccia danza, canto e lettura, creando una vera meditazione collettiva. La manifestazione nasce dall’idea di Vittoria Cappelli e coinvolge autori come Valentina Bonelli, don Stefano Culiersi e Roberto Giovanardi. In occasione dell’ottavo centenario della morte del santo, la serata vuole ricordare l’impegno custodiale verso la “Casa Comune”, la Creazione, auspicando a una visione più partecipativa e meno utilitaristica del nostro pianeta.

Il contesto storico-spirituale e il messaggio di San Francesco

Il Cantico delle Creature è stato scritto da San Francesco quasi novecento anni fa, ma il suo spirito rimane attuale: la terra è un dono affidato all’uomo, non una proprietà. Il Cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna, ha ribadito più volte che questo insegnamento è centrale per una cultura della sostenibilità. Memorare ’26 traduce questa eredità in forme artistiche, proponendo cinque immagini – Luna, Vento, Acqua, Fuoco e Morte – che guidano il pubblico in un percorso sensoriale e riflessivo.

Il programma della serata

La performance si articolerà in una serie di momenti coreografici e musicali, ognuno associato a una delle cinque immagini del cantico. Dopo l’ouverture a la danza, curata da Frédéric Olivieri con gli allievi della Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro alla Scala, seguiranno letture del testo sacro affidate a Jacopo Trebbi. La musica spazierà dall’opera di Giovanni Gabrieli, passando per Bach, Rachmaninov, Stravinskij, fino a Britten, creando un ponte tra repertorio classico e creazioni contemporanee.

Dettagli delle coreografie

Luna sarà interpretata da Nicoletta Manni, Étoile del Teatro alla Scala, con il celebre balletto di Maurice Béjart accompagnato dal Concerto per violino di Bach. Vento prenderà vita in “Wind Woman” di Carolyn Carlson, danzata da Céline Maufroid su una composizione di Nicholas de Zorzi. Acqua si presenterà come un pas de deux di Camilla Cerulli e Mattia Semperboni, eseguito sulle note di Rachmaninov trascritte per clarinetto e pianoforte. Fuoco sarà la variazione femminile da “L’uccello di fuoco” di Stravinskij, affidata a Marija Bulanova, mentre Morte culminerà con “La morte del cigno” di Fokin su “Il cigno” di Saint-Saëns, interpretata da Anna Muromtseva.

Artisti internazionali e collaborazioni

Il progetto vanta una rosa di protagonisti di fama mondiale: Nicoletta Manni (Scala), Céline Maufroid (France), Marija Bulanova (Balletto Mariinskij di San Pietroburgo) e Anna Muromtseva (Balletto Nazionale Ungherese). L’orchestra del Teatro Comunale di Bologna condurrà le parti strumentali, con Paolo Mancini al violino solista. La Cappella Musicale di San Petronio, diretta da Michele Vannelli, accompagnerà le parti corali, inclusa la nuova creazione commissionata a Sasha Riva e Simone Repele, ispirata a “Rejoice in the Lamb” di Britten.

Prova generale aperta e coinvolgimento della cittadinanza

Il giorno prima della rappresentazione, domenica 8 novembre alle 17:00, si svolgerà una “prova generale aperta” dedicata agli studenti delle scuole della città. Questa iniziativa offre ai giovani la possibilità di osservare il processo creativo e di partecipare attivamente al dialogo tra arte e spiritualità. Inoltre, la serata del 9 novembre è aperta a tutti, senza biglietto d’ingresso, ma con prenotazione obbligatoria dal 15 ottobre sul sito del Bologna Festival.

Informazioni pratiche e invito a partecipare

La performance avrà luogo alle 20:30 nella Basilica di San Petronio, cuore storico di Bologna. L’ingresso è gratuito ma è indispensabile prenotare per garantire la capacità di accoglienza. Sul sito del Bologna Festival è possibile registrarsi e ricevere la newsletter per aggiornamenti su questo e altri eventi culturali. Il Cardinale Zuppi e il Sindaco Mattia Lepore prenderanno parte attiva con brevi interventi, sottolineando l’importanza della responsabilità condivisa verso il Creato.