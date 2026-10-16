Scopri tutti i vantaggi di Yazio, l’app che unisce contacalorie, digiuno e ricette per una perdita di peso efficace.

Nel percorso verso il benessere, tenere sotto controllo ciò che si mangia è spesso il primo passo decisivo. Il monitoraggio nutrizionale permette di identificare eventuali eccessi o carenze e di regolare le abitudini in modo consapevole. Yazio, disponibile sia per iOS che per Android, propone un approccio senza sacrifici, offrendo un contacalorie gratuito arricchito da strumenti di ultima generazione.

Funzionalità gratuite di Yazio: contacalorie e diario alimentare

La versione base dell’app consente di inserire i pasti in pochi secondi, grazie a un database di oltre quattro milioni di alimenti. È possibile digitare il nome del cibo, scansionare il codice a barre o creare ricette personalizzate. Ogni voce è accompagnata da un calcolo automatico di calorie, macronutrienti e micronutrienti così da avere una panoramica completa del valore nutrizionale. Il diario alimentare permette di impostare un obiettivo calorico giornaliero e di seguirlo passo passo, con notifiche che ricordano di registrare anche l’assunzione d’acqua e le attività fisiche.

Database alimentare e riconoscimento rapido

Il motore di ricerca interno classifica gli alimenti per categoria (frutta, verdura, carne, latticini, ecc.) e segnala le porzioni consigliate. Grazie al lettore di codici a barre integrato è possibile aggiungere un prodotto con un solo click, riducendo al minimo il tempo di inserimento. Le informazioni sono costantemente aggiornate e includono anche i valori di indice glicemico, fibre e grassi saturi, elementi fondamentali per chi segue diete low-carb o vegane.

Digiuno intermittente: programmi e monitoraggio

Yazio offre un tracker dedicato al digiuno intermittente supportando più di venti protocolli diversi. Che si prediliga il classico 16:8, il più impegnativo 20:4 o il ciclo 5:2, l’app calcola le finestre di alimentazione e avvisa quando è il momento di interrompere il digiuno. Durante le ore di astinenza, l’utente può visualizzare grafici che mostrano l’attivazione dell’autofagia e, se impostato, la transizione verso lo stato di chetosi.

Metodi di digiuno più diffusi

Il metodo 16:8 prevede otto ore di consumo calorico e sedici di astinenza; è il più semplice da integrare nella routine quotidiana. Il protocollo 5:2 consiste in due giorni a settimana di ridotta assunzione (circa 500 kcal) e cinque giorni di alimentazione normale. Yazio fornisce suggerimenti su come distribuire i macronutrienti in quei giorni a basso apporto, evitando sensazioni di fame e mantenendo il metabolismo attivo.

Ricette, piani alimentari e upgrade a Yazio Pro

Oltre alla fase di conteggio, l’app propone più di 2 900 ricette testate, suddivise per categorie (low-carb, vegetariano, vegano, senza glutine). Ogni ricetta è accompagnata da un conteggio automatico delle calorie e da una lista della spesa condivisibile. Per chi desidera un percorso più strutturato, Yazio Pro introduce piani personalizzati, integrazione con dispositivi come Fitbit o Garmin e un modulo per annotare umore e sintomi, consentendo di correlare le variazioni di peso con lo stato psicofisico. L’abbonamento Pro elimina la pubblicità e garantisce l’accesso illimitato a tutti i contenuti premium.

Che si desideri perdere qualche chilo, mantenere la forma attuale o persino aumentare la massa muscolare, l’app offre gli strumenti necessari per monitorare ogni aspetto della nutrizione quotidiana.