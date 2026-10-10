Nel quadro delle celebrazioni della Giornata Mondiale dell’Alimentazione 2026, due importanti realtà di ricerca italiana hanno deciso di unire le proprie competenze per affrontare una sfida crescente: la scarsa aderenza alla Dieta Mediterranea tra i più giovani. Il risultato è PEA – Piattaforma di Educazione Alimentare concepita per supportare gli insegnanti nella creazione di percorsi formativi che coniughino scienza, cultura e ambiente.

Il progetto si concretizza con un evento di presentazione previsto per giovedì 15 ottobre 2026 dalle ore 16:30, presso il CREA – Centro di Ricerca Alimenti e nutrizione di Roma, in Via Ardeatina 546. Intitolato “Innovare oggi per nutrire il domani”, l’incontro raggrupperà esperti, docenti e rappresentanti istituzionali per illustrare le potenzialità della piattaforma e le modalità di adesione.

Dettagli dell’evento di lancio

L’inaugurazione prevede una breve sintesi dei risultati delle ricerche più recenti sulla nutrizione infantile, seguita da una dimostrazione pratica dei materiali didattici pronti all’uso. Gli insegnanti potranno così vedere in anteprima le schede tematiche, i video interattivi e i percorsi di laboratorio che coprono agricoltura, storia dell’alimentazione e impatto ambientale. Le attività sono state strutturate per essere inserite in diverse materie dalla scienza alla geografia, favorendo un approccio veramente interdisciplinare.

Caratteristiche della piattaforma PEA

PEA offre un archivio digitale costantemente aggiornato, allineato alle Linee Guida per una sana alimentazione della FAO e dell’OMS. Ogni modulo è corredato da suggerimenti metodologici per coinvolgere non solo gli alunni, ma anche le loro famiglie, creando una rete di sensibilizzazione che si estende al contesto domestico. I contenuti sono pensati per valorizzare le tradizioni agroalimentari italiane e le filiere locali, promuovendo al contempo pratiche sostenibili e riduzione degli sprechi.

Materiali pronti all’uso

Tra le risorse disponibili troviamo guide operative, schede di approfondimento, quiz interattivi e ricette tipiche della dieta mediterranea, tutte adattabili alle diverse fasce d’età della scuola dell’obbligo. L’interfaccia intuitiva permette ai docenti di selezionare rapidamente i contenuti più pertinenti, personalizzando i percorsi in base al programma annuale.

Allineamento a linee guida internazionali

Ogni unità didattica rispetta i criteri stabiliti da FAO e OMS per una nutrizione equilibrata, includendo indicatori di consumo di frutta, verdura, cereali integrali e riduzione di zuccheri aggiunti. In tal modo la piattaforma diventa uno strumento concreto per tradurre le raccomandazioni globali in azioni quotidiane a scuola.

Obiettivi a lungo termine e modalità di partecipazione

L’ambizione di PEA è chiara: colmare il divario tra quello che i giovani dovrebbero mangiare e ciò che effettivamente consumano, formando fin dalla tenera età una consapevolezza alimentare capace di guidare scelte salutari e sostenibili. Per partecipare all’evento è necessario iscriversi via email all’indirizzo eventi.pea@. Gli insegnanti che desiderano integrare la piattaforma nei propri curricula riceveranno tutti i materiali necessari e un supporto tecnico continuo.