Scopri i migliori itinerari di trekking urbano a Londra per l’estate 2025

Se pensi a Londra, probabilmente ti vengono in mente i suoi iconici monumenti, i famosi musei e le vivaci strade commerciali. Ma cosa succederebbe se ti dicessi che ci sono angoli nascosti e percorsi sorprendenti da esplorare? Come un tesoro sepolto che aspetta solo di essere scoperto, la capitale inglese offre una miriade di itinerari di trekking urbano, perfetti per chi ama passeggiare e immergersi nella bellezza della città in modo alternativo.

Scoprire Richmond: un angolo di tranquillità

Immagina di trovarti in un sobborgo a sud-ovest della città, dove il rumore del traffico sembra un lontano ricordo e l’aria è fresca e pulita. Richmond è un vero e proprio rifugio per chi cerca un po’ di pace. Qui, puoi passeggiare nel Richmond Park, il più grande parco reale di Londra, e perderti tra i suoi sentieri, circondato da cervi e una natura lussureggiante. Il lungofiume, con le sue barchette e il famoso Richmond Bridge, è il posto ideale per una passeggiata romantica o un picnic con gli amici.

Se vuoi aggiungere un tocco di avventura, puoi persino noleggiare una barca a remi e fare un giro sul Tamigi. “Ti consiglio di farlo poco prima del tramonto,” dicono Sara e Andrea, “per ammirare i colori mozzafiato del sole che tramonta.” E non dimenticare di scattare qualche foto ai glicini che adornano le facciate delle case: un vero e proprio quadro da postare su Instagram!

Passeggiate lungo il canale: un viaggio tra storia e natura

Un altro itinerario imperdibile è la passeggiata lungo il canale che collega diverse zone di Londra. Inaugurato nel 1820, questo percorso è un’oasi di tranquillità, perfetto per chi ama camminare con calma. Gli amanti della fauna selvatica possono avvistare anatre e cigni, mentre i ciclisti e i runner possono godere di un’esperienza unica. “Il tratto che va da Angel a Victoria Park è particolarmente suggestivo,” suggeriscono i due autori. Durante il percorso, non perdere l’Islington Boat Club, dove è possibile partecipare a uscite in kayak o provare il paddleboarding: un’avventura che mette in moto il corpo e la mente!

Inoltre, merita una sosta il Viktor Wynd Museum of Curiosities, un luogo stravagante che ospita una collezione di oggetti insoliti. E alla fine della passeggiata, non perderti la Pagoda Cinese a Victoria Park, un angolo di serenità che ti farà dimenticare il caos della città.

Un tuffo nei profumi della lavanda

Se hai qualche giorno da dedicare a Londra, una gita fuori porta che non puoi perderti è quella alla Mayfield Lavender Farm. A meno di un’ora dal centro, questo campo di lavanda biologica è un angolo di paradiso. “Passeggiare tra le piante di lavanda è un’esperienza sensoriale incredibile,” affermano Andrea e Sara, “e i profumi che ti avvolgono sono indimenticabili.” Scattare foto tra le fioriture viola è d’obbligo, e il tuo profilo social ti ringrazierà!

Chiswick: un borgo d’altri tempi

A soli 30 minuti dal centro di Londra, Chiswick è un quartiere che sembra uscito da un libro di favole. Con le sue strade alberate e il lungofiume, offre il perfetto mix di vita cittadina e atmosfera da villaggio. Qui puoi rilassarti nei parchi o fare una lunga passeggiata lungo il Tamigi, dove i picnic sono all’ordine del giorno. Non dimenticare di visitare Foster Books, una libreria a conduzione familiare, che è un vero e proprio tesoro per gli amanti della lettura.

Infine, chiudiamo in bellezza con una visita al No 197 Chiswick Fire Station, un ristorante affascinante che un tempo era una caserma dei pompieri. Un pasto qui è l’ideale per rifocillarti dopo una giornata di esplorazioni! Insomma, Londra ha tanto da offrire, e ogni angolo racconta una storia che aspetta solo di essere scoperta.