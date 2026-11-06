Il centro di Parma combina nutrizione clinica, terapia ozono e pratiche orientali per un benessere completo, grazie a professionisti altamente specializzati.

Il centro di nutrizione e benessere di Parma riunisce professionisti qualificati e una vasta gamma di terapie mirate a migliorare la salute di bambini, adulti e anziani, con un approccio fondato su evidenze scientifiche.

Oltre alla consulenza nutrizionale, l’ambulatorio offre servizi di riabilitazione, medicina integrata e pratiche orientali, tutti accessibili nello stesso spazio per semplificare il percorso di cura.

Il profilo della dottoressa Isabella Lelli

La dottoressa Isabella Lelli è una biologa nutrizionista laureata con lode in Biologia magistrale presso l’Università di Pavia. Ha poi conseguito due master specialistici in nutrizione clinica e disturbi del comportamento alimentare, consolidando la sua competenza nella gestione di patologie complesse. La sua attività si concentra su piani nutrizionali personalizzati, sempre basati su dati oggettivi e sulle più recenti linee guida internazionali.

Le consulenze nutrizionali per le diverse fasi della vita

Il centro propone interventi su misura per ogni periodo della vita: dalla nutrizione in gravidanza e allattamento, al supporto dietetico per bambini, adolescenti e sportivi. Sono inoltre disponibili programmi specifici per la terza età, con attenzione al mantenimento della massa muscolare e alla prevenzione di malattie legate all’età. Per chi segue regimi vegetali, vengono offerte consulenze per diete vegetariane e vegane, garantendo l’equilibrio di macro- e micronutrienti.

Condizioni patologiche trattate

Tra le patologie affrontate figurano sovrappeso, obesità e sindrome metabolica, patologie del canale alimentare, malattie infiammatorie croniche, allergie e intolleranze, celiachia e sensibilità al glutine. La dottoressa Lelli si occupa anche di disturbi dell’alimentazione, neoplasie, patologie renali, dislipidemie, diabete e persino di infertilità legata a fattori nutrizionali. Ogni percorso prevede una valutazione accurata dello stato nutrizionale e della composizione corporea mediante analisi di bioimpedenza e adipometria ecografica.

Terapie complementari offerte dal centro

Il poli-servizio propone numerose terapie complementari, pensate per potenziare i risultati della consulenza nutrizionale e migliorare il benessere generale dei pazienti.

Ossigeno-ozono: metodologie e ambiti d’uso

La terapia ossigeno-ozono è disponibile ogni martedì pomeriggio, sia tramite autoemoterapia che via iniezione (intramuscolare, intra-articolare, intradermica, sottocutanea, endovenosa e insufflativa). Questa modalità risulta efficace per patologie ortopediche e fisiatriche, supporta la fase di long COVID, allevia l’astenia post-chemioterapia, e tratta infezioni virali resistenti, dermatiti e disturbi intestinali. Il protocollo prevede una serie di sedute personalizzate, monitorate da specialisti.

Qi Gong per donne in gravidanza e benessere generale

Il Qi Gong salutistico, guidato dal Dottor Domenico Baldacci, è un percorso di movimenti lenti, respirazione consapevole e visualizzazioni. Per le future mamme, la pratica è adattata per favorire equilibrio fisico ed emotivo, alleviando tensioni e favorendo una gravidanza serena. Le lezioni, disponibili il lunedì dalle 18:30 alle 19:30, sono aperte a tutti e non richiedono esperienza pregressa.

Altri professionisti a supporto del benessere

Il team multidisciplinare comprende la dottoressa Federica Montagna, pedagogista laureata presso l’Università di Milano-Bicocca, che offre spazi di ascolto e riflessione per bambini, genitori e insegnanti, favorendo la coesione sociale. L’ostetrica Giulia Ranzani è specializzata in riabilitazione del pavimento pelvico e fornisce consulenze sulla sessualità e sul ciclo mestruale. La dottoressa Maria Silvia Saccardi, otorinolaringoiatra, è disponibile per patologie otorinolaringoiatriche. Infine, la dottoressa Jenny Foschieri propone una medicina integrata, combinando farmaci convenzionali con omeopatia, omotossicologia, fitoterapia e microimmunoterapia.

Grazie a questo ventaglio di competenze, il centro di Parma vuole diventare un punto di riferimento per chi cerca un approccio globale alla salute, dove dieta personalizzata, terapie innovative e supporto psicologico si integrano per risultati duraturi.