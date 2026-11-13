Il film su Giulia Cecchettin svela la dura realtà della violenza di genere e i dati che denunciano un silenzio troppo lungo.

Il 5 novembre 2026 le sale cinematografiche italiane hanno accolto la prima proiezione di “Se domani non torno”. Il lungometraggio, realizzato da Notorious Pictures, ricostruisce la vicenda di Giulia Cecchettin, una giovane universitaria vittima di femminicidio, trasformando la tragedia personale in un messaggio di impegno civico. Il titolo, già ampiamente discusso sui social, è stato accompagnato da una campagna di sensibilizzazione che ha subito attirato l’attenzione di un pubblico desideroso di comprendere le radici della violenza di genere.

Il percorso di Giulia Cecchettin raccontato sul grande schermo

Giulia aveva 22 anni quando, a pochi giorni dalla discussione della tesi, è stata uccisa da un partner che non accettava la sua autonomia. Il racconto del film evita la spettacolarizzazione dell’omicida, concentrandosi invece sulla violenza psicologica che ha preceduto l’evento fatale. Le scene mostrano il quotidiano di Giulia, i suoi sogni accademici e le tensioni crescenti nella relazione, offrendo allo spettatore una visione cruda ma delicata delle dinamiche di controllo che spesso rimangono invisibili.

La scelta della famiglia di trasformare il lutto in azione

Il padre di Giulia, Gino, e i fratelli hanno rifiutato di chiudersi nel silenzio del dolore. Hanno sostenuto la realizzazione del film per impedire che la memoria svanisca e per fornire uno strumento educativo capace di prevenire altri casi simili. Il prodotto nasce dal libro di Gino, “Cara Giulia. Quello che ho imparato da mia figlia”, e si propone come un documentario emotivo più che un thriller, mirando a stimolare il confronto intergenerazionale sulle relazioni tossiche.

I dati di Unobravo: un silenzio che si protrae per anni

Parallelamente alla proiezione, Unobravo ha diffuso i risultati della sua indagine più recente. Il dato più preoccupante indica che 7 donne su 10 che segnalano violenza hanno atteso più di un anno prima di chiedere supporto. Questo ritardo è spesso alimentato da senso di colpa, vergogna e isolamento imposti dal partner. Inoltre, la fascia d’età 18-24 anni registra la più alta incidenza di abusi (27 %), quasi il 10 % in più rispetto ad altre fasce, segnalando la necessità di intervenire precocemente nelle relazioni giovanili.

Conseguenze psicologiche: ansia, depressione e disturbi alimentari

Le indagini di Unobravo rivelano che il 63 % delle donne vittime soffre di ansia pervasiva, rispetto al 44 % della popolazione generale. La depressione colpisce il 53 % delle intervistate, mentre il 49 % segnala difficoltà relazionali significative. Un dato allarmante è il 31 % di casi di disturbi alimentari, più del doppio rispetto alla media nazionale, dimostrando come il trauma relazionale si manifesti anche attraverso il corpo. Il continuo stato di allerta del sistema nervoso rende difficile per le sopravvissute sentirsi al sicuro anche dopo la rottura della relazione.

Strategie di prevenzione: dalle cartelline in sala alle proiezioni scolastiche

Per tradurre la consapevolezza in azione concreta, nelle sale aderenti sono state distribuite quattro cartelline illustrate dell’artista Lilybris, ognuna corredada da un QR code che rimanda a una piattaforma digitale protetta. L’app fornisce test di auto-valutazione, informazioni su dinamiche abusanti e contatti di supporto psicologico. Inoltre, il 3 novembre è stata organizzata una proiezione simultanea in più di 500 istituti superiori, coinvolgendo circa 65 000 studenti. Dopo la visione, gli alunni hanno partecipato a momenti di discussione guidati da esperti di Unobravo, trasformando il film in un vero strumento di educazione emotiva per le nuove generazioni.