Serretti (ab medica), ‘da Vinci 5 supporta urologo in ogni fase intervento’  

(Adnkronos) – "Il sistema da Vinci 5 è il robot più avanzato e integrato mai sviluppato da Intuitive. Offre al chirurgo un’esperienza arricchita dal feedback tattile, permettendogli di percepire i tessuti che maneggia e di eseguire una chirurgia più delicata, riducendo lo stress dei tessuti durante l’intervento. La visione tridimensionale avanzata consente di identificare con precisione strutture anatomiche sensibili, aumentando sicurezza e accuratezza. Inoltre, strumenti digitali come l’intelligenza artificiale, l’analisi automatica dei dati e il simulatore integrato supportano il chirurgo in ogni fase, garantendo interventi sicuri ed efficienti". Lo ha detto Veronica Serretti, specialty manager Uro/Gyn – linea Intuitive di ab medica, alla presentazione ufficiale di da Vinci 5, all'interno del 98° Congresso della Società italiana di urologia a Sorrento. Secondo Serretti, la scelta di presentare da Vinci 5 proprio al Congresso Siu "è un'occasione unica per mostrare all’Italia l’evoluzione della chirurgia robotica e le sue applicazioni concrete a beneficio di medici e pazienti" e l'opportunità per la "comunità urologica italiana di confrontarsi direttamente con tecnologie intelligenti, integrate e sostenibili, capaci di migliorare precisione, sicurezza e risultati clinici". Il nuovo sistema "non solo potenzia le capacità del chirurgo grazie a intelligenza artificiale, sensori avanzati e dati oggettivi – rimarca la manager – ma offre strumenti per formazione, collaborazione e ottimizzazione dei flussi operativi, rendendo ogni intervento più sicuro ed efficiente. Con da Vinci 5 – conclude Serretti – la chirurgia robotica compie un passo avanti significativo, confermandosi come strumento imprescindibile per una medicina sempre più sicura, precisa e personalizzata".

