A Olginate la settimana dedicata ai diritti dei bambini coinvolge scuole, Piedibus e associazioni con riquadri, elaborati e due appuntamenti pubblici dedicati alla tutela dell'ambiente.

A Olginate i bambini del Piedibus e della scuola primaria hanno scelto di dedicare la settimana ai diritti dei bambini, sul filo del tema d’istituto «Sguardi aperti, orizzonti da esplorare». Il titolo del percorso è «Guarda che mondo – I diritti dei bambini per un futuro da vivere e proteggere», e pone al centro il diritto di ogni bambino a crescere in un mondo sano, sicuro e sostenibile.

Le classi lavorano da settimane sul legame tra ambiente e infanzia. Gli studenti esplorano i quattro elementi, Terra, Acqua, Aria e Fuoco, e le principali problematiche ambientali del nostro tempo. Silvia Cazzaniga, portavoce del Piedibus di Olginate, spiega che l’obiettivo è far capire ai bambini che prendersi cura del pianeta significa proteggere la salute, la sicurezza e il futuro di tutti. Il progetto vuole inoltre richiamare gli adulti a un impegno concreto e condiviso per la tutela dell’ambiente.

Ottanta riquadri appesi alla recinzione della scuola

Ogni giorno della settimana i bambini del Piedibus fissano alla recinzione della scuola alcuni riquadri con slogan, messaggi e frasi dedicate alla salvaguardia del pianeta. In totale saranno 80 riquadri. Le parole sono pensate per chi passa davanti all’istituto e ricordano che il mondo è uno solo, e che tutti hanno il dovere di curarlo e proteggerlo.

Accanto ai riquadri, ogni alunno realizza a scuola, con le insegnanti, un’immagine della Terra sorretta da due mani, simbolo di cura e responsabilità condivisa. Sul retro del disegno i bambini scrivono pensieri sul mondo in cui vorrebbero vivere e sui diritti che dovrebbero essere garantiti a tutti i coetanei. Gli elaborati diventano così una raccolta personale, con parole e immagini scritte dagli stessi bambini.

Marcia del 20 novembre e Una Strada per Giocare del 22 novembre

Il percorso si concluderà con due appuntamenti. Venerdì 20 novembre si terrà la Marcia dei Diritti dei bambini, organizzata dal Piedibus in collaborazione con la scuola Gianni Rodari. I piccoli partecipanti, accompagnati dalle insegnanti, dai volontari del Piedibus e dai rappresentanti delle associazioni del paese, porteranno con sé i propri elaborati. L’iniziativa vuole mostrare in strada l’importanza di un futuro da vivere e proteggere.

Domenica 22 novembre è in programma Una Strada per Giocare, promossa dal Tavolo Adulti con capofila Scuolaboriamo Aps, con il patrocinio del Comune di Olginate e la collaborazione di numerose associazioni locali. Ogni associazione gestirà uno o più stand con giochi dedicati ai bambini. Il tema di quest’anno è «Ecochallenge: un pianeta da salvare», un grande gioco a stand con sfide a tema ambientale. I partecipanti metteranno alla prova le proprie conoscenze, proveranno comportamenti sostenibili e scopriranno come piccoli gesti quotidiani possano contribuire alla salvaguardia del pianeta.

Durante la giornata saranno esposti i lavori realizzati dagli alunni della scuola primaria Rodari e della scuola dell’infanzia Charlie Chaplin, così l’intera comunità potrà vederli. Gli organizzatori ricordano che la cura della Terra riguarda tutti e che ogni bambino deve poter crescere in un ambiente sano e sicuro. In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà nella palestra delle scuole medie.